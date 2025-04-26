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Президент Вьетнама Лыонг Кыонг провёл переговоры с Премьер-министром Лаоса Сонексай Сипхандоном
Президент Лыонг Кыонг поздравил Лаос с достигнутыми всесторонними успехами, включая высокий уровень политической стабильности и положительный экономический рост, которых добились партия, государство и народ Лаоса. Он выразил уверенность, что под руководством Народно-революционной партии Лаоса во главе с Генеральным секретарём и Президентом страны Тхонглуном Сисулитом, при решительной работе Премьер-министра и поддержке Национального собрания, братская страна успешно выполнит задачи, поставленные 11-й партийной резолюцией, достойно проведёт 12-й съезд партии и реализует 9-й пятилетний план социально-экономического развития.
Информируя Премьер-министра Сонексая Сипхандона об успешных переговорах с Генеральным секретарём и Президентом Тхонглуном Сисулитом, состоявшихся вечером 24 апреля, Президент Лыонг Кыонг отметил, что обе стороны высоко оценили достигнутые результаты двустороннего сотрудничества за последнее время. Он подтвердил неизменную позицию Партии и Государства Вьетнама, направленную на дальнейшее укрепление великой дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя партиями и государствами Вьетнама и Лаоса, а также готовность делиться с Лаосом опытом развития, в том числе по вопросам рациональной и эффективной организации государственного аппарата как на центральном, так и на местном уровнях.
Оба лидера договорились продолжать укрепление политического доверия путём поддержания регулярных обменов и контактов на высоком уровне, а также активного функционирования двусторонних механизмов сотрудничества в различных сферах; эффективно реализовывать достигнутые на высшем уровне соглашения, особенно итоги встречи двух Политбюро в сентябре 2024 года, а также встречи двух Генеральных секретарей в рамках саммита лидеров трёх партий Вьетнама, Лаоса и Камбоджи в феврале 2025 года и 47-го заседания Межправительственного комитета.
Подчеркнув стремление сделать экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество настоящей опорой двусторонних отношений с целью достичь товарооборота в пять миллиардов долларов США в ближайшие годы и, в краткосрочной перспективе, увеличить его на 10–15% в 2025 году, обе стороны договорились совместно продвигать реализацию приоритетных совместных проектов, особое внимание будет уделено транспортной и энергетической взаимосвязанности. В частности, речь шла о мобилизации ресурсов от партнёров для осуществления проектов строительства скоростной автомагистрали Ханой — Вьентьян и железной дороги Вьентьян — Вунганг.
Обе стороны договорились продолжать усиливать сотрудничество в области обороны и безопасности — одного из ключевых направлений партнёрства, основанного на географической близости и общей цели — построения мирных, стабильных государств. Стороны подтвердили готовность тесно взаимодействовать в борьбе с терроризмом, предотвращении и пресечении транснациональной преступности, особенно незаконного оборота наркотиков. Также было достигнуто соглашение продолжить совместные усилия по поиску, сбору и репатриации останков вьетнамских добровольцев и специалистов, погибших в Лаосе.
Обе страны подтвердили важность активизации сотрудничества в области образования и подготовки кадров, науки и технологий, здравоохранения, культуры, а также укрепления гуманитарных обменов. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества между провинциями, особенно в приграничных районах. Кроме того, стороны договорились активнее распространять информацию среди населения двух стран, особенно молодёжи, о традиционной братской привязанности между Вьетнамом и Лаосом.
Обсуждая региональные и международные вопросы, два лидера договорились укреплять обмен информацией и проводить консультации для выработки согласованных позиций по важнейшим вопросам в регионе и мире.