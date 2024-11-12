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Президент Вьетнама Лыонг Кыонг провел переговоры со своим чилийским коллегой

11 ноября утром (по местному времени) в Сантьяго-де-Чили президент Вьетнама Лыонг Кыонг провел переговоры с президентом Чили Габриэлем Боричем, на которых обе стороны обсудили меры по укреплению отношений между двумя странами, делая их более интенсивными, содержательными и прагматичными, чтобы вывести их на более высокий уровень.
  Президент государства Вьетнама Лыонг Кыонг (справа) и президент Чили Габриэль Борик. Фото: ВИA  
Лидеры проинформировали друг друга о ситуации в своих странах и обменялись мнениями о двусторонних связях.

Подчеркнув важность официального визита Лыонг Кыонга, первого за последние 15 лет президента государства Вьетнама, Габриэль Борич выразил надежду, что поездка будет способствовать углублению традиционной дружбы и многогранного сотрудничества между двумя странами.

Он отметил свое восхищение достижениями Вьетнама в области национального строительства и развития, особенно теми, которые были зафиксированы в деле «Доймой» (Обновление), считая их ценным опытом, который Чили следует перенять.

Чили всегда ценит и желает укреплять отношения с Вьетнамом в своей политике в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в контексте того, что две страны отмечают 10-летие реализации двустороннего соглашения о свободной торговле и обе являются членами Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), сказал он.

Президент Лыонг Кыонг, в свою очередь, подтвердил, что Вьетнам придает большое значение традиционной дружбе и всестороннему партнерству с Чили - первой южноамериканской страной, установившей дипломатические отношения с Вьетнамом 25 марта 1971 года.

Он выразил благодарность чилийскому народу за неоценимую поддержку Вьетнама во время его прошлой борьбы за национальную независимость и воссоединение страны, а также в настоящее время в деле строительства и защиты страны.

По словам Лыонг Кыонга, его визит призван подтвердить стремление Вьетнама к укреплению двустороннего всеобъемлющего партнерства и имеет особое значение, поскольку совпадает с 55-й годовщиной исторической встречи президента Хо Ши Мина и президента Сальвадора Альенде в Ханое 23 мая 1969 года.

Встреча 1969 года заложила основу для установления двусторонних дипломатических отношений в 1971 году и развития вьетнамско-чилийских отношений сегодня, сказал он.

В ходе переговоров лидеры двух стран выразили свое удовлетворение процветающими отношениями, которые проявляются в поддержании взаимных визитов и встреч на высоком уровне между партиями, государствами, парламентами и населенными пунктами, а также в плодотворной реализации существующих механизмов сотрудничества, таких как Совет по свободной торговле и политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел.

Они отметили, что экономические и торговые связи продолжают укрепляться в условиях многочисленных глобальных экономических вызовов. Чили является четвертым по величине торговым партнером Вьетнама в Латинской Америке, в то время как Чили занимает первое место среди торговых партнеров Вьетнама в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Президенты высоко оценили официальное учреждение Вьетнамом офиса атташе по вопросам обороны в Чили, который, как ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в области обороны в будущем.

Кроме того, они приветствовали тесное и эффективное сотрудничество двух стран в международных организациях и на межрегиональных форумах, в частности, в ООН, Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), Форуме сотрудничества Восточной Азии и Латинской Америки (ФЕАЛАК), а также в рамках сотрудничества АСЕАН и Тихоокеанского альянса.

Они были единодушны в необходимости укрепления сотрудничества в областях, соответствующих сильным сторонам и вызывающих озабоченность, таких как свободная торговля, сельское хозяйство, устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии, наука, образование, туризм, оборона и безопасность.

Вьетнам и Чили должны активно вести переговоры и подписывать двусторонние документы о сотрудничестве, чтобы усовершенствовать правовую базу для устойчивого роста отношений, а также создать благоприятные условия для бизнеса, чтобы развивать партнерские отношения для увеличения двусторонней торговли в соответствии с потенциалом стран.

Лидеры договорились, что их страны будут укреплять координацию, сотрудничество и взаимную поддержку в международных организациях, а также на многосторонних и межрегиональных форумах.

Разделяя видение развития стран и поддерживая ценности свободной торговли и сотрудничества для общего развития и взаимной выгоды, они договорились поручить вьетнамским и чилийским министерствам и секторам обсудить, пересмотреть и рассмотреть вопрос о повышении уровня отношений в ближайшее время, чтобы создать более широкое пространство для двустороннего сотрудничества и определить его прорывные и стратегические приоритеты.

Президенты также рассмотрели и поделились своими позициями по многим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Что касается вопроса Восточного моря, то они считают, что суверенитет и территориальные споры должны решаться мирными средствами в соответствии с международным правом, особенно Уставом ООН и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

После переговоров лидеры двух стран стали свидетелями подписания министрами иностранных дел двух стран совместного заявления Вьетнама и Чили, меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны между двумя министерствами обороны и ряда документов о сотрудничестве в области сельского хозяйства, культуры и продвижения торговли. Они также провели совместную встречу с прессой.

ВИА/ИЖВ

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