НОВОСТИ
Президент Вьетнама Лыонг Кыонг провел переговоры со своим чилийским коллегой
Подчеркнув важность официального визита Лыонг Кыонга, первого за последние 15 лет президента государства Вьетнама, Габриэль Борич выразил надежду, что поездка будет способствовать углублению традиционной дружбы и многогранного сотрудничества между двумя странами.
Он отметил свое восхищение достижениями Вьетнама в области национального строительства и развития, особенно теми, которые были зафиксированы в деле «Доймой» (Обновление), считая их ценным опытом, который Чили следует перенять.
Чили всегда ценит и желает укреплять отношения с Вьетнамом в своей политике в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в контексте того, что две страны отмечают 10-летие реализации двустороннего соглашения о свободной торговле и обе являются членами Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), сказал он.
Президент Лыонг Кыонг, в свою очередь, подтвердил, что Вьетнам придает большое значение традиционной дружбе и всестороннему партнерству с Чили - первой южноамериканской страной, установившей дипломатические отношения с Вьетнамом 25 марта 1971 года.
Он выразил благодарность чилийскому народу за неоценимую поддержку Вьетнама во время его прошлой борьбы за национальную независимость и воссоединение страны, а также в настоящее время в деле строительства и защиты страны.
По словам Лыонг Кыонга, его визит призван подтвердить стремление Вьетнама к укреплению двустороннего всеобъемлющего партнерства и имеет особое значение, поскольку совпадает с 55-й годовщиной исторической встречи президента Хо Ши Мина и президента Сальвадора Альенде в Ханое 23 мая 1969 года.
Встреча 1969 года заложила основу для установления двусторонних дипломатических отношений в 1971 году и развития вьетнамско-чилийских отношений сегодня, сказал он.
В ходе переговоров лидеры двух стран выразили свое удовлетворение процветающими отношениями, которые проявляются в поддержании взаимных визитов и встреч на высоком уровне между партиями, государствами, парламентами и населенными пунктами, а также в плодотворной реализации существующих механизмов сотрудничества, таких как Совет по свободной торговле и политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел.
Они отметили, что экономические и торговые связи продолжают укрепляться в условиях многочисленных глобальных экономических вызовов. Чили является четвертым по величине торговым партнером Вьетнама в Латинской Америке, в то время как Чили занимает первое место среди торговых партнеров Вьетнама в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Президенты высоко оценили официальное учреждение Вьетнамом офиса атташе по вопросам обороны в Чили, который, как ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в области обороны в будущем.
Кроме того, они приветствовали тесное и эффективное сотрудничество двух стран в международных организациях и на межрегиональных форумах, в частности, в ООН, Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), Форуме сотрудничества Восточной Азии и Латинской Америки (ФЕАЛАК), а также в рамках сотрудничества АСЕАН и Тихоокеанского альянса.
Они были единодушны в необходимости укрепления сотрудничества в областях, соответствующих сильным сторонам и вызывающих озабоченность, таких как свободная торговля, сельское хозяйство, устойчивое развитие, возобновляемые источники энергии, наука, образование, туризм, оборона и безопасность.
Вьетнам и Чили должны активно вести переговоры и подписывать двусторонние документы о сотрудничестве, чтобы усовершенствовать правовую базу для устойчивого роста отношений, а также создать благоприятные условия для бизнеса, чтобы развивать партнерские отношения для увеличения двусторонней торговли в соответствии с потенциалом стран.
Лидеры договорились, что их страны будут укреплять координацию, сотрудничество и взаимную поддержку в международных организациях, а также на многосторонних и межрегиональных форумах.
Разделяя видение развития стран и поддерживая ценности свободной торговли и сотрудничества для общего развития и взаимной выгоды, они договорились поручить вьетнамским и чилийским министерствам и секторам обсудить, пересмотреть и рассмотреть вопрос о повышении уровня отношений в ближайшее время, чтобы создать более широкое пространство для двустороннего сотрудничества и определить его прорывные и стратегические приоритеты.
Президенты также рассмотрели и поделились своими позициями по многим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Что касается вопроса Восточного моря, то они считают, что суверенитет и территориальные споры должны решаться мирными средствами в соответствии с международным правом, особенно Уставом ООН и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
После переговоров лидеры двух стран стали свидетелями подписания министрами иностранных дел двух стран совместного заявления Вьетнама и Чили, меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны между двумя министерствами обороны и ряда документов о сотрудничестве в области сельского хозяйства, культуры и продвижения торговли. Они также провели совместную встречу с прессой.