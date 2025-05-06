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Президент Вьетнама Лыонг Кыонг провёл государственный приём в честь Президента Шри-Ланки

Вечером 5 мая в Международном конференц-центре в Ханое Президент Вьетнама Лыонг Кыонг устроил торжественный приём в честь Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Ануры Кумары Диссанаяке, который находится с государственным визитом во Вьетнаме.
  Президент Вьетнама Лыонг Кыонг провёл государственный приём в честь Президента Шри-Ланки. Фото: ВИА  
Президент Лыонг Кыонг подчеркнул, что этот визит Президента Шри-Ланки имеет важное значение, знаменует собой 55-летний путь непрерывного развития двусторонних отношений и одновременно открывает новую главу сотрудничества между двумя странами.

Отметив, что Вьетнам и Шри-Ланка имеют много общего — как в геостратегическом и геоэкономическом положении, так и в стратегическом видении, целях и интересах, глава вьетнамского государства выразил уверенность, что на прочной основе доверия и достигнутых в ходе визита результатов обе страны будут и далее идти плечом к плечу, совместно реализуя намеченные цели. Это, по его словам, позволит вывести отношения между Вьетнамом и Шри-Ланкой на качественно новый уровень, обеспечит реальные выгоды для народов обеих стран и внесёт значительный вклад в построение стабильного, мирного и процветающего региона Азии – Тихого океана и Индийского океана.

В ответной речи Президент Анура Кумара Диссанаяке вновь выразил искреннюю благодарность Президенту Лыонг Кыонгу, Правительству и народу Вьетнама за тёплый и сердечный приём, оказанный ему лично и всей делегации Шри-Ланки. Он отметил, что после получения широкой поддержки от всех слоёв населения и различных общин Шри-Ланки, его правительство прилагает усилия для проведения всесторонних реформ в экономической, социальной и политической сферах. В этом стратегическом курсе, по его словам, дружба и международное партнёрство играют более важную роль, чем когда-либо.

В этом контексте Президент Анура Кумара Диссанаяке выразил уверенность, что состоявшиеся в ходе визита переговоры с руководством Вьетнама откроют новые перспективы для расширенного сотрудничества — от укрепления взаимосвязей и развития торговли до совместного освоения новых возможностей во многих сферах. Всё это, по его мнению, станет прочной основой для дальнейшего углубления и укрепления устойчивого партнёрства между двумя странами в ближайшие годы.

Оценив Вьетнам как экономическую державу, которая постепенно становится всё более динамичной и развивается как центр производства в регионе, Президент Анура Кумара Диссанаяке подчеркнул, что значительные достижения Вьетнама служат вдохновляющим примером для многих развивающихся стран. Он также выразил уверенность, что стойкая дружба и устойчивое партнёрство между двумя странами обеспечат светлое будущее как для Шри-Ланки, так и для Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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