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Президент Вьетнама Лыонг Кыонг отправился с государственным визитом в Египет и Анголу

Утром 3 августа Президент Вьетнама Лыонг Кыонг, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама вылетели из столицы Ханоя, начав государственные визиты в Арабскую Республику Египет и Республику Ангола, которые продлятся с 3 по 9 августа по приглашению Президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси и его супруги, а также Президента Анголы Жуана Мануэла Гонсалвеша Лоренсу и его супруги.
  Президент Вьетнама Лыонг Кыонг отправился с государственным визитом в Египет и Анголу  
В официальную делегацию, сопровождающую Президента Лыонг Кыонга и госпожу Нгуен Тхи Минь Нгует, входят члены Политбюро: Фан Динь Чак — секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), глава Отдела по внутренним делам ЦК КПВ; Фан Ван Зянг — министр обороны; члены ЦК КПВ: Буй Тхань Шон — заместитель премьер-министра, министр иностранных дел; Ле Кхань Хай — начальник Канцелярии Президента; Нгуен Ким Шон — министр образования и подготовки кадров; генерал-полковник Ле Куок Хунг — заместитель министра общественной безопасности.

Визит Президента Лыонг Кыонга — важное внешнеполитическое событие, имеющее особое значение, подтверждающее стремление Вьетнама к прорыву в международных отношениях, укреплению политического доверия и углублению традиционной дружбы. Он также призван создать импульс для нового этапа сотрудничества, прежде всего в экономике и торговле, между Вьетнамом и Египтом, Анголой, а также с другими странами Африки.

Египет и Ангола играют важную роль в регионе, являясь ведущими экономиками Африки. Египет обладает стратегическим геополитическим положением, считается одной из самых влиятельных стран на Ближнем Востоке, в Африке и арабском мире, а также является местом размещения штаб-квартиры Лиги арабских государств. Ангола в настоящее время занимает пост председателя Африканского союза, в который входят 54 государства, и представляет собой значимую силу в рамках ООН и других многосторонних форумов.

Настоящий визит Президента Вьетнама подтверждает верность и прочную дружбу, сформированную и закалённую в период борьбы за национальное освобождение, а также предоставляет возможность Вьетнаму, Египту и Анголе обсудить направления и меры по выведению двусторонних отношений на новый, более качественный, эффективный и устойчивый уровень, соответствующий требованиям развития и международной интеграции каждой из стран в новых условиях.

ИЖВ/ВИА

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