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Президент Вьетнама Лыонг Кыонг отправился с государственным визитом в Египет и Анголу
Визит Президента Лыонг Кыонга — важное внешнеполитическое событие, имеющее особое значение, подтверждающее стремление Вьетнама к прорыву в международных отношениях, укреплению политического доверия и углублению традиционной дружбы. Он также призван создать импульс для нового этапа сотрудничества, прежде всего в экономике и торговле, между Вьетнамом и Египтом, Анголой, а также с другими странами Африки.
Египет и Ангола играют важную роль в регионе, являясь ведущими экономиками Африки. Египет обладает стратегическим геополитическим положением, считается одной из самых влиятельных стран на Ближнем Востоке, в Африке и арабском мире, а также является местом размещения штаб-квартиры Лиги арабских государств. Ангола в настоящее время занимает пост председателя Африканского союза, в который входят 54 государства, и представляет собой значимую силу в рамках ООН и других многосторонних форумов.
Настоящий визит Президента Вьетнама подтверждает верность и прочную дружбу, сформированную и закалённую в период борьбы за национальное освобождение, а также предоставляет возможность Вьетнаму, Египту и Анголе обсудить направления и меры по выведению двусторонних отношений на новый, более качественный, эффективный и устойчивый уровень, соответствующий требованиям развития и международной интеграции каждой из стран в новых условиях.