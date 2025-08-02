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Президент Вьетнама Лыонг Кыонг направил поздравительное послание по случаю 80-летия основания ООН
В своём послании Президент Лыонг Кыонг подчеркнул, что за 80 лет своей деятельности ООН стала источником веры и надежды на прочный мир и устойчивое развитие для всех стран и народов мира, доказала важность и жизнеспособность многосторонности, а также утвердила свою незаменимую роль в осуществлении стремления человечества к лучшему миру, построенному на основе универсальных ценностей — национальной независимости, государственного суверенитета, социальной справедливости и прогресса.
Президент отметил, что в условиях всё более сложной и непредсказуемой международной и региональной обстановки, на фоне фундаментальных трансформаций современности, страны должны решительно поддерживать многосторонний подход, укреплять международное сотрудничество и солидарность, строго соблюдать международное право и Устав ООН, особенно принципы уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы или угрозы силой, а также разрешения споров мирными средствами.
По мнению Президента, сейчас настало время для глубокой реформы ООН с целью лучшей адаптации к новым реалиям, повышения эффективности выполнения своей миссии.
По этому случаю Президент Лыонг Кыонг подтвердил, что Вьетнам и впредь будет надёжным партнёром, активным и ответственным членом международного сообщества, продолжит идти рука об руку с ООН и мировым сообществом в преодолении трудностей и вызовов, в содействии миру, стабильности, сотрудничеству и процветающему развитию в каждой стране, регионе и во всем мире, принося счастье и благополучие всем людям.
Поздравительные послания Президента Лыонг Кыонг и руководителей государств и правительств стран-членов ООН будут продолжать демонстрироваться в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) вплоть до начала 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года.