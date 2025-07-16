Президент Вьетнама Лыонг Кыонг: Инициативы ABAC являются движущей силой устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона

Президент государства Лыонг Кыонг на третьем заседании Делового консультативного совета АТЭС. Фото: ВИA

Президент государства Лыонг Кыонг подчеркнул, что за 36 лет своего становления и развития форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтвердил свою роль ведущего механизма экономического сотрудничества в регионе, движущей силы роста и интеграции, способствующей обеспечению мира, стабильности, взаимосвязи и процветания во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.В контексте глубоких геополитических сдвигов и глобальных вызовов, таких как изменение климата, экстремальные погодные условия, изменения в торговой политике и сбои в цепочке поставок, он отметил, что многостороннее сотрудничество и диалог между государственным и частным секторами приобретают все большее значение и должны быть подняты на новый уровень.Он подчеркнул, что, являясь официальным представительным органом делового сообщества АТЭС и ключевым связующим звеном между частным сектором и экономическими лидерами АТЭС, ABAC не только предлагает политику, благоприятную для бизнеса, но и играет непосредственную роль в создании практических решений для укрепления цепочек создания стоимости, продвижения инвестиций, облегчения торговых потоков и поощрения инноваций.Президент Вьетнама приветствовал выбор ABAC сосредоточить дискуссии на этом заседании на таких ключевых областях, как свободная торговля и устойчивые инвестиции; цифровая трансформация и искусственный интеллект; зеленые финансы и устойчивое развитие; безопасность здравоохранения и инновации в биотехнологиях. Он подчеркнул, что это основные приоритеты для Вьетнама в его национальной стратегии развития до 2030 года с перспективой до 2045 года.Президент Вьетнама подтвердил, что для достижения этих приоритетов Вьетнам активно продвигает институциональные реформы и совершенствует законодательную базу, а также создает прозрачную, конкурентоспособную и стабильную инвестиционную и деловую среду. В последние годы Вьетнам стал привлекательным направлением для международных инвесторов благодаря не только размеру рынка, насчитывающего более 100 миллионов человек, но и доступу к обширным рынкам через сеть соглашений о свободной торговле нового поколения, таких как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP) и Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).Вьетнам всегда ценил сотрудничество с АТЭС и активно содействовал совместным усилиям по реализации концепции АТЭС до 2040 года - открытого, динамичного, самодостаточного и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества для процветания всех людей и будущих поколений, - заявил президент Лыонг Кыонг, подтвердив, что эта приверженность четко отражена в усилиях страны с момента присоединения к АТЭС в 1998 году и успешного проведения годов председательства в АТЭС в 2006 и 2017 годах.Благодаря своей центральной роли в региональной сети экономической интеграции и многосторонним соглашениям о свободной торговле Вьетнам предлагает инвесторам преимущества разнообразного доступа к рынкам и цепочкам поставок по всему региону. Поэтому инвестиции в эту страну - это не только вложения в динамичную, стабильную и быстрорастущую экономику, но и стратегический шаг к установлению связей с основными и потенциальными партнерами по всему миру, а также с другими зонами свободной торговли, подчеркнул он.Рассказывая о впечатляющих результатах экономического роста в 2024 году, в том числе об обороте экспорта, впервые превысившем отметку в 390 миллиардов долларов США, президент Лыонг Кыонг отметил, что в этом году Вьетнам намерен добиться экономического роста на уровне 8% или выше, что поможет заложить прочную основу для достижения двузначных темпов роста в последующие годы.Вьетнам стремится к быстрому и устойчивому росту, поддержанию макроэкономической стабильности, сдерживанию инфляции, обеспечению сбалансированного и гармоничного развития экономики, общества и охраны окружающей среды, а также к продвижению инноваций, развитию технологической экосистемы и центров исследований и разработок в области полупроводников, искусственного интеллекта и цифровой экономики, сказал он.Назвав предприятия передовым отрядом в процессе модернизации страны, президент Лыонг Кыонг отметил, что во Вьетнаме приняты важные меры по поддержке развития частного сектора, особенно малых и средних предприятий. Эта политика включает в себя механизмы поддержки от доступа к капиталу, подготовки кадров, цифровой трансформации до технологических инноваций и инвестиций в приоритетные отрасли. Это конкретный шаг, демонстрирующий твердую приверженность Вьетнама созданию благоприятных условий и сопровождению бизнес-сообщества в устойчивом развитии.Он подчеркнул, что государство и правительство Вьетнама согласованно внедряют различные механизмы поддержки. Предприятия поощряются к увеличению инвестиций в такие стратегические области, как возобновляемые источники энергии, «зеленая» экономика, «умные» города, высокотехнологичное сельское хозяйство. Также поощряются политические диалоги между правительством и частным сектором, чтобы оперативно корректировать нормативные акты в соответствии с реальными требованиями.