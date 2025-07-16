НОВОСТИ
Президент Вьетнама Лыонг Кыонг: Инициативы ABAC являются движущей силой устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона
В контексте глубоких геополитических сдвигов и глобальных вызовов, таких как изменение климата, экстремальные погодные условия, изменения в торговой политике и сбои в цепочке поставок, он отметил, что многостороннее сотрудничество и диалог между государственным и частным секторами приобретают все большее значение и должны быть подняты на новый уровень.
Он подчеркнул, что, являясь официальным представительным органом делового сообщества АТЭС и ключевым связующим звеном между частным сектором и экономическими лидерами АТЭС, ABAC не только предлагает политику, благоприятную для бизнеса, но и играет непосредственную роль в создании практических решений для укрепления цепочек создания стоимости, продвижения инвестиций, облегчения торговых потоков и поощрения инноваций.
Президент Вьетнама приветствовал выбор ABAC сосредоточить дискуссии на этом заседании на таких ключевых областях, как свободная торговля и устойчивые инвестиции; цифровая трансформация и искусственный интеллект; зеленые финансы и устойчивое развитие; безопасность здравоохранения и инновации в биотехнологиях. Он подчеркнул, что это основные приоритеты для Вьетнама в его национальной стратегии развития до 2030 года с перспективой до 2045 года.
Президент Вьетнама подтвердил, что для достижения этих приоритетов Вьетнам активно продвигает институциональные реформы и совершенствует законодательную базу, а также создает прозрачную, конкурентоспособную и стабильную инвестиционную и деловую среду. В последние годы Вьетнам стал привлекательным направлением для международных инвесторов благодаря не только размеру рынка, насчитывающего более 100 миллионов человек, но и доступу к обширным рынкам через сеть соглашений о свободной торговле нового поколения, таких как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP) и Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).
Вьетнам всегда ценил сотрудничество с АТЭС и активно содействовал совместным усилиям по реализации концепции АТЭС до 2040 года - открытого, динамичного, самодостаточного и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества для процветания всех людей и будущих поколений, - заявил президент Лыонг Кыонг, подтвердив, что эта приверженность четко отражена в усилиях страны с момента присоединения к АТЭС в 1998 году и успешного проведения годов председательства в АТЭС в 2006 и 2017 годах.
Благодаря своей центральной роли в региональной сети экономической интеграции и многосторонним соглашениям о свободной торговле Вьетнам предлагает инвесторам преимущества разнообразного доступа к рынкам и цепочкам поставок по всему региону. Поэтому инвестиции в эту страну - это не только вложения в динамичную, стабильную и быстрорастущую экономику, но и стратегический шаг к установлению связей с основными и потенциальными партнерами по всему миру, а также с другими зонами свободной торговли, подчеркнул он.
Рассказывая о впечатляющих результатах экономического роста в 2024 году, в том числе об обороте экспорта, впервые превысившем отметку в 390 миллиардов долларов США, президент Лыонг Кыонг отметил, что в этом году Вьетнам намерен добиться экономического роста на уровне 8% или выше, что поможет заложить прочную основу для достижения двузначных темпов роста в последующие годы.
Вьетнам стремится к быстрому и устойчивому росту, поддержанию макроэкономической стабильности, сдерживанию инфляции, обеспечению сбалансированного и гармоничного развития экономики, общества и охраны окружающей среды, а также к продвижению инноваций, развитию технологической экосистемы и центров исследований и разработок в области полупроводников, искусственного интеллекта и цифровой экономики, сказал он.
Назвав предприятия передовым отрядом в процессе модернизации страны, президент Лыонг Кыонг отметил, что во Вьетнаме приняты важные меры по поддержке развития частного сектора, особенно малых и средних предприятий. Эта политика включает в себя механизмы поддержки от доступа к капиталу, подготовки кадров, цифровой трансформации до технологических инноваций и инвестиций в приоритетные отрасли. Это конкретный шаг, демонстрирующий твердую приверженность Вьетнама созданию благоприятных условий и сопровождению бизнес-сообщества в устойчивом развитии.
Он подчеркнул, что государство и правительство Вьетнама согласованно внедряют различные механизмы поддержки. Предприятия поощряются к увеличению инвестиций в такие стратегические области, как возобновляемые источники энергии, «зеленая» экономика, «умные» города, высокотехнологичное сельское хозяйство. Также поощряются политические диалоги между правительством и частным сектором, чтобы оперативно корректировать нормативные акты в соответствии с реальными требованиями.
Он подтвердил, что Вьетнам движется к будущему всестороннему развитию, создавая основу для ускорения развития предприятий, и ставит перед собой ряд важных целей в области инфраструктуры, энергетики, цифровой трансформации, зеленой и циркулярной экономики. Эти усилия направлены на то, чтобы к 2045 году Вьетнам стал развитой страной с высоким уровнем дохода.
Полагая, что устойчивое развитие региона АТЭС не может не иметь тесных связей между предприятиями, президент Лыонг Кыонг призвал деловое сообщество АТЭС укреплять сотрудничество, соединять производственные цепочки, обмениваться технологиями и повышать адаптивность к глобальным потрясениям. Он также призвал такие организации, как ABAC, и крупные предприятия региона активно поддерживать микро-, малые и средние предприятия (ММСП) посредством обучения, передачи технологий и рыночного сотрудничества, чтобы они могли глубже участвовать в глобальных цепочках создания стоимости, внося свой вклад в инклюзивное и устойчивое развитие региона.
Президент Лыонг Кыонг подтвердил, что в ближайшее время Вьетнам продолжит продвигать инициативы по сотрудничеству в рамках АТЭС, ориентированные на людей, с бизнесом в качестве движущей силы и устойчивым развитием в качестве конечной цели.
Вьетнам обязуется и дальше сопровождать ABAC в разработке практических политических рекомендаций, которые точно отражают ожидания и потребности бизнес-сообщества, подтвердил он.
Президент Вьетнама выразил уверенность в том, что ABAC III в Хайфоне станет форумом для объединения умов, обмена видением и вдохновения инновационными идеями. Рекомендации и инициативы, представленные на мероприятии, будут иметь большое значение в процессе подготовки к диалогу между лидерами ABAC и АТЭС в Республике Корея в октябре этого года.