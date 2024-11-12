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Президент Вьетнама Лыонг Кыонг встретился с руководителями чилийского бизнеса
Высоко оценив потенциал роста вьетнамского рынка, чилийская сторона выразила готовность использовать торговые соглашения, связывающие две страны. Представители также выразили свое восхищение динамичным развитием вьетнамской экономики в последнее время и надежду на возможность заключения новых соглашений о сотрудничестве с новыми партнерами для выхода на вьетнамский рынок.
Они заявили о своей заинтересованности в сотрудничестве с вьетнамскими партнерами в области горнодобывающей промышленности, банковского дела, финансов, информационных технологий и других. Для ускорения этих начинаний они обратились за поддержкой к соответствующим вьетнамским властям.
Президент Лыонг Кыонг подчеркнул сильные и прочные связи между Чили и Вьетнамом, отметив, что сменявшие друг друга чилийские правительства ценили и активно работали над укреплением отношений с Вьетнамом, а Вьетнам рассматривает Чили как стратегически важного партнера и стремится к углублению связей во многих секторах.
Он отметил, что за 50 лет строительства и развития экономико-инвестиционно-торговое сотрудничество сохранило важнейшее место в двусторонних отношениях и достигло значительного прогресса. Тем не менее, остается значительный неиспользованный потенциал для сотрудничества между двумя странами.
Он призвал чилийских инвесторов изучать и расширять инвестиционное сотрудничество в различных областях, включая торговлю, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность и глубокую переработку минералов, а также укреплять потенциал сотрудничества в таких потенциальных областях, как высокотехнологичное сельское хозяйство, реагирование на изменение климата, цифровая трансформация и передовые технологии.
По словам Лыонг Кыонга, бизнес-ассоциации, в частности SOFOFA, должны продолжать тесное сотрудничество с Министерством планирования и инвестиций Вьетнама и посольством Вьетнама в Чили, чтобы наладить связь между бизнес-сообществами и компетентными ведомствами обеих сторон и служить жизненно важным мостом, соединяющим предприятия и международных партнеров.
Вьетнам всегда сопровождает отечественные и иностранные компании и стремится защитить законные права инвесторов, а также обеспечить гармоничную выгоду для государства, инвесторов и народа, сказал он, обязуясь создать благоприятную деловую и инвестиционную среду для иностранных компаний в целом и для компаний из Чили в частности.
Он выразил уверенность, что экономическое, инвестиционное и торговое сотрудничество будет оставаться важной опорой в двусторонних отношениях.