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Президент Вьетнама Лыонг Кыонг встретился с руководителями чилийского бизнеса

11 ноября утром (по местному времени) в Сантьяго-де-Чили, в рамках своего официального визита в Чили, начавшегося 9 ноября, президент Вьетнама Лыонг Кыонг встретился с ключевыми представителями бизнеса из Общество промышленного развития Чили (SOFOFA).
  На встрече с видными представителями бизнеса. Фото: ВИA  
Основанная в 1883 году, SOFOFA - это ассоциация 22 крупнейших чилийских бизнес-групп, представляющая более 160 компаний-членов, более половины из которых являются титанами чилийской фондовой биржи. Под предводительством SOFOFA действуют 49 профсоюзов. Влияние SOFOFA распространяется на такие ключевые отрасли экономики, как горнодобывающая промышленность, лесное хозяйство, агропромышленный комплекс, энергетика и информационные технологии.

Высоко оценив потенциал роста вьетнамского рынка, чилийская сторона выразила готовность использовать торговые соглашения, связывающие две страны. Представители также выразили свое восхищение динамичным развитием вьетнамской экономики в последнее время и надежду на возможность заключения новых соглашений о сотрудничестве с новыми партнерами для выхода на вьетнамский рынок.

Они заявили о своей заинтересованности в сотрудничестве с вьетнамскими партнерами в области горнодобывающей промышленности, банковского дела, финансов, информационных технологий и других. Для ускорения этих начинаний они обратились за поддержкой к соответствующим вьетнамским властям.

Президент Лыонг Кыонг подчеркнул сильные и прочные связи между Чили и Вьетнамом, отметив, что сменявшие друг друга чилийские правительства ценили и активно работали над укреплением отношений с Вьетнамом, а Вьетнам рассматривает Чили как стратегически важного партнера и стремится к углублению связей во многих секторах.

Он отметил, что за 50 лет строительства и развития экономико-инвестиционно-торговое сотрудничество сохранило важнейшее место в двусторонних отношениях и достигло значительного прогресса. Тем не менее, остается значительный неиспользованный потенциал для сотрудничества между двумя странами.

Он призвал чилийских инвесторов изучать и расширять инвестиционное сотрудничество в различных областях, включая торговлю, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность и глубокую переработку минералов, а также укреплять потенциал сотрудничества в таких потенциальных областях, как высокотехнологичное сельское хозяйство, реагирование на изменение климата, цифровая трансформация и передовые технологии.

По словам Лыонг Кыонга, бизнес-ассоциации, в частности SOFOFA, должны продолжать тесное сотрудничество с Министерством планирования и инвестиций Вьетнама и посольством Вьетнама в Чили, чтобы наладить связь между бизнес-сообществами и компетентными ведомствами обеих сторон и служить жизненно важным мостом, соединяющим предприятия и международных партнеров.

Вьетнам всегда сопровождает отечественные и иностранные компании и стремится защитить законные права инвесторов, а также обеспечить гармоничную выгоду для государства, инвесторов и народа, сказал он, обязуясь создать благоприятную деловую и инвестиционную среду для иностранных компаний в целом и для компаний из Чили в частности.

Он выразил уверенность, что экономическое, инвестиционное и торговое сотрудничество будет оставаться важной опорой в двусторонних отношениях.

ВИА/ИЖВ

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