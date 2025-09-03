Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг встретился с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо

По сообщению спецкора ВИА, днём 3 сентября в Пекине, в рамках участия в торжествах по случаю 80-летия Победы народов мира над фашизмом и рабочих мероприятий в Китае, Президент Вьетнама Лыонг Кыонг провёл встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
  Президент Вьетнама Лыонг Кыонг встретился с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Фото: ВИА  
Во время встречи Президент Лыонг Кыонг передал тёплые приветы и наилучшие пожелания Генсекретаря ЦК КПВ То Лама, Премьер-министра Фам Минь Тьиня и руководителей Партии и государства Вьетнама Премьер-министру Фицо и руководству Словакии.

Президент Лыонг Кыонг подтвердил, что Вьетнам высоко ценит традиционные отношения и добрую дружбу с Словакией; выразил благодарность Правительству и народу Словакии за неизменную поддержку Вьетнама в период борьбы за национальную независимость, а также в нынешний этап развития страны и международной интеграции, особо отметив вклад Словакии в подготовку и обучение многих поколений вьетнамских кадров.

Он поделился с Премьер-министром Робертом Фицо мнениями о ситуации в мире и регионе, а также о целях развития Вьетнама; приветствовал и высоко оценил позитивное развитие традиционной дружбы между Вьетнамом и Словакией в последние годы; отметил, что механизмы сотрудничества и политических консультаций между двумя странами поддерживаются эффективно, практически и содержательно.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что он лично многократно посещал Вьетнам, впервые ещё в 1990-е годы, и был свидетелем впечатляющих темпов развития страны; выразил уважение к стратегическому видению, определённому Партией и государством Вьетнама для целей развития в новую эпоху.

Премьер-министр Роберт Фицо высоко оценил роль и положение Вьетнама в регионе; выразил стремление продолжать углублять сотрудничество и вывести двусторонние отношения на новый уровень. Он также подчеркнул, что вьетнамская община в Словакии глубоко интегрировалась в местное общество, вносит практический вклад в социально-экономическое развитие страны, что получило признание со стороны правительства Словакии; вьетнамцы официально признаны национальным меньшинством Словакии и пользуются правами, закреплёнными Конституцией страны.

В дружественной и доверительной атмосфере лидеры двух стран договорились о дальнейшем развитии отношений по всем направлениям – от политики, экономики, торговли, энергетики до туризма, образования, подготовки кадров и народных обменов; продолжении мероприятий по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Словакией; а также об усилении координации при решении региональных и глобальных вопросов, взаимной поддержке на многосторонних площадках, включая ООН и стратегическое партнёрство АСЕАН – ЕС.

Президент Лыонг Кыонг призвал Словакию содействовать скорейшему снятию Европейской комиссией «жёлтой карточки» по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) рыболовством в отношении экспортируемой из Вьетнама морской продукции, а также побудить оставшиеся страны ЕС как можно скорее ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA).

По случаю встречи Президент Лыонг Кыонг пригласил Премьер-министра Роберта Фицо и руководство Словакии с официальным визитом во Вьетнам. В свою очередь, Премьер-министр Роберт Фицо поблагодарил за приглашение и, в ответ, пригласил Президента Лыонг Кыонга и высшее руководство Партии и государства Вьетнама посетить Словакию в удобное время.

ВИА/ИЖВ

