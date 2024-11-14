Президент Вьетнама Лыонг Кыонг встретился с председателем Конгресса Перу

Президент государства Вьетнама Лыонг Куонг (слева) и председатель Конгресса Перу Эдуардо Сальхуана во время встречи в Лиме 13 ноября во второй половине дня (по местному времени). Фото: ВИA



Лыонг Кыонг высоко оценил солидарность и поддержку Вьетнама со стороны перуанского народа в его прошлой борьбе за национальную оборону, а также в нынешнем деле строительства и развития страны.



Лидер подтвердил, что Перу является одним из ключевых партнеров Вьетнама в его общей внешней политике в отношении Латинской Америки, и выразил уверенность, что его визит придаст импульс отношениям и выведет их в новую фазу более сильного и динамичного роста.



Поздравив Перу с ее недавними социально-экономическими достижениями, президент государства выразил уверенность в том, что Неделя экономических лидеров АТЭС в 2024 году, пройдет с большим успехом и будет способствовать повышению роли, положения и репутации страны на международной арене. Эдуардо Сальхуана также выразил удовлетворение выдающимися социально-экономическими достижениями Вьетнама за последние годы, подчеркнув, что благодаря усилиям и стремлению народа к развитию, а также разумному руководству многих поколений лидеров, Вьетнам преодолел трудности и превратился в быстро развивающуюся страну с устойчивой политикой социального обеспечения и дружественными отношениями сотрудничества с другими странами, включая Перу.



Лидер принимающей стороны отметил, что, несмотря на географическое расстояние, у двух стран много общего, и выразил надежду, что в будущем они будут расширять обмены, взаимные консультации и обмен опытом во всех областях. Эдуардо Сальхуана подчеркнул, что официальный визит Лыонг Кыонга в Перу имеет большое значение, поскольку совпадает с 30-й годовщиной установления двусторонних дипломатических отношений.Лыонг Кыонг высоко оценил солидарность и поддержку Вьетнама со стороны перуанского народа в его прошлой борьбе за национальную оборону, а также в нынешнем деле строительства и развития страны.Лидер подтвердил, что Перу является одним из ключевых партнеров Вьетнама в его общей внешней политике в отношении Латинской Америки, и выразил уверенность, что его визит придаст импульс отношениям и выведет их в новую фазу более сильного и динамичного роста.Поздравив Перу с ее недавними социально-экономическими достижениями, президент государства выразил уверенность в том, что Неделя экономических лидеров АТЭС в 2024 году, пройдет с большим успехом и будет способствовать повышению роли, положения и репутации страны на международной арене. Эдуардо Сальхуана также выразил удовлетворение выдающимися социально-экономическими достижениями Вьетнама за последние годы, подчеркнув, что благодаря усилиям и стремлению народа к развитию, а также разумному руководству многих поколений лидеров, Вьетнам преодолел трудности и превратился в быстро развивающуюся страну с устойчивой политикой социального обеспечения и дружественными отношениями сотрудничества с другими странами, включая Перу.Лидер принимающей стороны отметил, что, несмотря на географическое расстояние, у двух стран много общего, и выразил надежду, что в будущем они будут расширять обмены, взаимные консультации и обмен опытом во всех областях.

Что касается парламентского сотрудничества, оба лидера подчеркнули необходимость развивать взаимодействие между специализированными учреждениями законодательных органов двух стран в таких областях, как обучение и наращивание потенциала, а также обмен опытом в области исследований, консультирования по вопросам политики и организации парламентской деятельности.



Они также договорились продолжать оптимизировать механизмы координации на многосторонних форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС) и другие многосторонние парламентские организации, и поддерживать позицию друг друга по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.



В связи с этим президент государства Лыонг Кыонг передал приглашение председателя Национального собрания Чан Тхань Мана председателю перуанского конгресса посетить Вьетнам в подходящее время. Лыонг Кыонг выразил надежду, что Конгресс Перу проявит особый интерес к содействию реализации вьетнамских инвестиционных проектов в телекоммуникационном и нефтегазовом секторах в южноамериканской стране, способствуя экономическому развитию обеих стран.



Лидер принимающей стороны подтвердил, что законодательный орган Перу полностью поддерживает и будет работать над созданием благоприятных условий для существующих инвестиционных проектов вьетнамских предприятий в его стране. Он также призвал к увеличению объема вьетнамских инвестиций в Перу.



В конце встречи, в знак признания вклада вьетнамского государственного лидера в развитие двусторонних отношений за последние 30 лет, Конгресс Перу принял решение наградить президента Лыонг Конга Орденом Большого Креста Почета - высшей наградой законодательного органа Перу для иностранных лидеров.



Лыонг Кыонг выразил свою честь получить орден, заявив, что эта благородная награда демонстрирует то значение, которое перуанские законодательные органы придают двусторонним отношениям. Он также назвал эту награду весьма значимым признанием развития дружественных и всеобъемлющих отношений между двумя странами по случаю 30-й годовщины двусторонних дипломатических связей.



