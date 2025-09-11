Президент Вьетнама Лыонг Кыонг возглавил церемонию привествия Генерал-губернатора Австралии

Президент Лыонг Кыонг и его супруга провели церемонию официального привествия Генерал-губернатора Сэм Мостин и её супруга. Фото: ВИА

По приглашению Президента Вьетнама Лыонг Кыонга и его супруги, Генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин и её супруг прибыли в столицу Ханой с государственным визитом во Вьетнам с 9 по 12 сентября.



Днём 10 сентября во Дворце президента Президент Лыонг Кыонг и его супруга провели церемонию официального привествия Генерал-губернатора Сэм Мостин и её супруга.



Визит проходит на фоне динамичного развития отношений сотрудничества между Вьетнамом и Австралией, особенно после того как в марте 2024 года две страны установили всеобъемлющее стратегическое партнёрство.



Множество детей Ханоя пришли во Дворец президента с флагами двух стран, чтобы поприветствовать Генерал-губернатора Сэм Мостин, её супруга и делегацию высокого уровня Австралии.



Кортеж сопровождения привёз Генерал-губернатора Сэм Мостин и её супруга ко Дворцу президента, где Президент Лыонг Кыонг и его супруга тепло встретили Генерал-губернатора Сэм Мостин, возглавлявшую австралийскую высокопоставленную делегацию с государственным визитом во Вьетнам. Затем столичные дети подошли и вручили Генерал-губернатору Сэм Мостин и её супругу пышные букеты свежих цветов.



Под звуки приветственной музыки Президент Лыонг Кыонг и Генерал-губернатор Сэм Мостин прошли по красной ковровой дорожке под радостные приветствия детей и поднялись на почётный подиум. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.



После исполнения гимнов главы государств сошли с подиума, отдали честь государственному знамени и приняли парад Почётного караула Народной армии Вьетнама. Затем Президент Лыонг Кыонг и Генерал-губернатор Сэм Мостин представили составы делегаций двух стран, участвующих в церемонии привествия.



Вьетнам и Австралия официально установили дипломатические отношения 26 февраля 1973 года. С тех пор обе страны выстроили прочные и устойчивые отношения с широким спектром и постоянно растущими интересами. Сегодня Вьетнам рассматривается как один из важнейших двусторонних партнёров Австралии.



После церемонии приветствия Президент государства Лыонг Кыонг и генерал-губернатор Сэм Мостин возглавили делегации двух стран для проведения переговоров, в ходе которых были подведены итоги сотрудничества за прошедший период и предложены направления взаимодействия на будущее.