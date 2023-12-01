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Президент Вьетнама завершает официальный визит в Японию
Премьер-министр Японии Кисида Фумио и его супруга организовали церемонию приветствия президента Во Ван Тхыонга и его супруги. Затем Президент и премьер-министр провели переговоры, в ходе которых были рассмотрены достижения, достигнутые во вьетнамо-японских дипломатических отношениях за последние пять десятилетий, и намечены направления укрепления сотрудничества на будущее. По итогам переговоров они совместно выступили с заявлением, в котором повысили уровень отношений до уровня “всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире”. Они также стали свидетелями подписания документов о сотрудничестве между различными министерствами и секторами Вьетнама и Японии.
Выступая на совместной пресс-конференции, лидеры подтвердили обоюдное стремление стран поднять всестороннее сотрудничество на новые высоты и расширить совместную работу в новых областях.
Президент Во Ван Тхыонг и его супруга также встретились с японским императором Нарухито и императрицей Масако, приняли участие в церемонии, посвященной 50-летию установления дипломатических отношений между странами, и организовали приемы для лидеров японских политических партий и политиков.
У него были встречи с председателями Палаты советников и Палаты представителей Японии. В частности, он посетил Национальный парламент Японии, старейший законодательный орган Азии, и выступил с программной речью в нем.
В своей речи глава государства обратился к японским лидерам, парламентариям и народу с посланием об инновационном, открытом и миролюбивом Вьетнаме, стремящемся к развитию, и внешней политике страны, направленной на независимость, самостоятельность, диверсификацию и многосторонность отношений, а также на то, чтобы быть другом, надежным партнером, и ответственным членом международного сообщества.
Он проанализировал последние 50 лет дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Японией и выделил основные концепции и ориентиры для эффективной реализации всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире.
Вьетнам полон решимости работать вместе с Японией, чтобы действительно стать искренними друзьями и надежными партнерами для стратегического сотрудничества и устойчивого будущего, подтвердил он.
Находясь в Токио, президент Во Ван Тхыонг посетил посольство Вьетнама, встретился с поколениями вьетнамцев, внесшими большой вклад в двусторонние связи, принял лидеров японско-вьетнамского парламентского альянса дружбы и принял участие в программе обмена, посвященной вьетнамскому боевому искусству Вовинам и японским боевым искусствам. Он также присоединился к завтраку с японскими семьями, которые обычно приветствовали молодых вьетнамцев во время молодежных обменов между двумя странами.
В префектуре Фукуока вьетнамский лидер принял губернатора префектуры и руководителей префектур Нагасаки, Миядзаки, Сага и Кагосима, посетил Генеральное консульство Вьетнама и принял делегацию японско-вьетнамской ассоциации специалистов.
Перед завершением поездки он посетил Университет Кюсю и сердечно побеседовал с выдающимися вьетнамскими студентами университета.