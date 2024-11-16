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Президент Вьетнама выступил с речью на неформальном диалоге с гостями саммита АТЭС
В нем приняли участие лидеры и главы делегаций из 21 экономики-члена АТЭС, а также представители трех приглашенных партнеров - Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Банка развития стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF).
Президент Лыонг Кыонг выразил решительную поддержку межрегиональному сотрудничеству и связности, подчеркнув, что это одновременно и возможность, и необходимое условие для развития.
Он подтвердил, что Азиатско-Тихоокеанский регион, являющийся ведущим по масштабам, темпам роста и международной экономической интеграции, уверенно вступает в новую эру, характеризующуюся миром, стабильностью, процветанием, устойчивостью и инклюзивностью. Однако в условиях все более нестабильного и сложного мира регион не может «двигаться вперед в одиночку», а должен «продвигаться вместе» с другими странами, подчеркнул Лыонг Кыонг.
Для этого он выделил три ключевых принципа и четыре основных решения. Три принципа включают укрепление диалога, содействие консенсусу и поддержание мирной среды для развития; соблюдение международного права и развитие многосторонних отношений; обеспечение сбалансированных, инклюзивных и справедливых выгод, в центре которых находятся люди и бизнес.
В то же время четыре решения предусматривают осуществление селективных и поэтапных интеграционных процессов с максимальным использованием региональных преимуществ и взаимодополняемости; совершенствование институциональных рамок и повышение эффективности существующих механизмов; высвобождение ресурсов и повышение эффективности партнерств Север-Юг, Юг-Юг и государственно-частного сектора; приоритетное развитие межрегиональных и межобщинных мостов, а также сетей для цифровой трансформации, «зеленого» перехода, торговых и инвестиционных связей, финансовых и банковских систем, инфраструктуры, культурных и межличностных обменов.
Лыонг Кыонг подтвердил, что Вьетнам готов сотрудничать с другими экономиками и партнерами АТЭС для развития эффективных межрегиональных связей, которые принесут пользу всем людям и бизнесу. Благодаря своему выгодному географическому положению в Юго-Восточной Азии и современной логистической сети Вьетнам имеет все возможности для того, чтобы служить мостом для расширения торговли и укрепления межрегиональных связей, заявил он.
Участвуя в крупнейших соглашениях о свободной торговле, таких как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP) и Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), Вьетнам зарекомендовал себя в качестве важнейшего звена в глобальных цепочках создания стоимости и поставок. В ближайшее время страна будет сотрудничать с другими членами АСЕАН для расширения сотрудничества между Экономическим сообществом АСЕАН и динамичным, инновационным регионом Латинской Америки, пообещал он.
Лидеры и гости АТЭС приветствовали и высоко оценили проницательность и практические предложения президента Лыонг Кыонга.
Они подчеркнули важнейшую роль межрегиональной экономической интеграции и взаимосвязанности в стимулировании экономического развития и решении глобальных проблем, а также призвали к укреплению взаимопонимания между представителями разных регионов.
Учитывая быстрые изменения в глобальном ландшафте, АТЭС настоятельно рекомендовали укреплять сотрудничество с АСЕАН, Африкой, Европой и Ближним Востоком в таких областях, как цифровая трансформация, «зеленый» переход, инклюзивный рост, инновации и создание устойчивых цепочек поставок. Они также подчеркнули взаимодополняющие преимущества повестки дня Зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЗСТАП) и других региональных соглашений о свободной торговле.
В тот же день заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял участие в диалоге лидеров АТЭС и Делового консультативного совета АТЭС (ДКСА).
Под девизом «Люди. Бизнес. Процветание», диалог был посвящен решениям по поддержке малых и средних предприятий (МСП), особенно тех, которые возглавляют женщины. Участники изучили стратегии и подходы к продвижению создания АТЗСТ и укреплению сотрудничества между АТЭС, АСЕАН, ВТО и другими региональными структурами.
Члены Делового консультативного совета АТЭС выразили надежду на более решительные и скоординированные действия правительства и частного сектора по реализации «Видения АТЭС Путраджая 2040». Он также дал рекомендации по созданию прорывов в таких областях, как цифровая торговля, «зеленая» трансформация, смягчение последствий инфляции, устранение диспропорций экономического роста, борьба с изменением климата, а также создание прозрачной, эффективной и благоприятной для бизнеса инвестиционной среды.