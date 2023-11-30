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Президент Вьетнама выступает с речью в Национальном парламенте Японии
Он проанализировал последние 50 лет дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Японией и выделил основные концепции и ориентиры для эффективной реализации всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире.
Вьетнам полон решимости работать вместе с Японией над построением отношений искренних друзей и надежных партнеров, стратегического сотрудничества и устойчивого будущего, подтвердил он.
В своем выступлении спикер Палаты представителей Нукага Фукусиро назвал выступление президента Во Ван Тхыонга перед Национальным собранием отличительной чертой двусторонних отношений и подчеркнул, что Вьетнам является важным и незаменимым партнером Японии и что японско-вьетнамские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю.
Визит президента в Японию приурочен к 50-летию двусторонних дипломатических отношений и повышению статуса отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире. Это стало новой исторической вехой, способствующей укреплению отношений с безграничным потенциалом, устремленных в будущее, выходящих на региональный и мировой уровни, сказал он.
Председатель Палаты советников Японии Оцудзи Хидехиса отметил, что Вьетнам и Япония имеют много общего в истории и культуре, и выразил надежду, что две страны продолжат новый путь вместе с новыми рамками и добьются новых достижений.
Ранее президент Во Ван Тхыонг провел встречи с Нукагой Фукусиро и Оцудзи Хидехисой, в ходе которых вьетнамский лидер отметил, что повышение двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире четко отражает прочное, всестороннее и содержательное развитие вьетнамско-японских отношений.
Он высоко оценил поддержку японского законодательного органа укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами и подчеркнул важность визита Оцудзи Хидехисы во Вьетнам в сентябре.
Вьетнам всегда считает Японию важным и долгосрочным партнером и желает развивать отношения более всесторонне и интенсивно ради своих народов, а также ради мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе, сказал лидер Вьетнама.
Со своей стороны, Нукага Фукуширо выразил удовлетворение выдающимся и практическим развитием вьетнамо-японских отношений за последнее время и подтвердил, что японский законодательный орган будет играть более активную роль в сотрудничестве в новых рамках отношений.
Между тем, Оцуцзи Хидэхиса сказал, что во время своей поездки в страну Юго-Восточной Азии в сентябре он был впечатлен позитивным развитием Вьетнама, и выразил надежду на продвижение всеобъемлющего стратегического партнерства во всех областях, а также на расширение обменов и тесного сотрудничества между законодательными органами двух стран в ближайшее время.
По этому случаю президент Во Ван Тхыонг и его сопровождающие посетили Национальную парламентскую библиотеку - одну из крупнейших в мире. Позже в этот день они отправились из Токио в Фукуока в рамках официального визита.