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Президент Вьетнама встретился с премьер-министром Канады и султаном Брунея
Лидеры двух стран единогласно отметили, что вьетнамско-канадское всеобъемлющее партнерство продолжает развиваться, в частности, объем двусторонней торговли за последние годы резко вырос (в 2022 году составил более 7 млрд долларов США, что почти на 7% больше по сравнению с 2021 годом). Вьетнам – крупнейший торговый партнер Канады среди стран АСЕАН, а Канада – второй по величине торговый партнер Вьетнама в Америке. Образовательное сотрудничество и народная дипломатия продолжают интенсивно развиваться, при этом около 20 тысяч вьетнамских граждан обучаются в Канаде и Вьетнам занимает восьмое место по количеству учащихся в Канаде. Кроме того, в этой стране проживают и работают 300 тысяч вьетнамцев, которые играют важную роль в развитии отношений между двумя странами.
В целях дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества президент Вьетнама предложил обеим сторонам сохранять обмен делегациями различного уровня, наращивать сотрудничество между регионами двух стран, поддерживать существующие механизмы диалога по вопросам политики и дипломатии, обороны и безопасности, экономики и торговли. Он обратился к премьер-министру и правительству Канады с просьбой продолжить создавать вьетнамской диаспоре благоприятные условия для проживания и работы и Канаде, а также призвал Канаду продолжить помогать Вьетнаму более активно и эффективно участвовать в миротворческой деятельности. Президент Во Ван Тхыонг заявил, что Вьетнам приветствует визит премьер-министра Джастина Трюдо, который пройдет в ближайшее время.
В свою очередь, премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада продолжит отдавать приоритеты развитию отношений с Вьетнамом, особенно в сферах политики и дипломатии, экономики и торговли, образования и подготовки кадров, обороны и безопасности и народной дипломатии. Он сказал, что будет очень рад, если сможет вернуться во Вьетнам с визитом в ближайшее время.
Во время встречи лидеры двух стран обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе и вопрос Восточного моря. Стороны условились продолжить наращивать сотрудничество и поддерживать друг друга в рамках многосторонних форумов, в том числе ООН и АТЭС, а также придавать большое значение роли международного права.
В тот же день президент президент Вьетнама Во Ван Тхыонг встретился с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом.
В искренней и доверительной атмосфере стороны выразили удовлетворение развитием вьетнамско-брунейских отношений за последние 30 лет, прошедшие с момента установления дипотношений, особенно когда двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства в ходе визита султана Брунея во Вьетнам в 2019 году.
Вьетнамский лидер отметил, что у обеих стран остается большой потенциал для дальнейшего развития отношений. Он предложил двум сторонам тесно взаимодействовать в выполнении Плана действий по осуществлению вьетнамско-брунейского всеобъемлющего партнерства на 2023-2027 годы, при этом приоритеты отдаются сотрудничеству по таким направлениям, как: нефтегазовая промышленность, химикаты, производство халяльной продукции и туризм, народная дипломатия. Президент Во Ван Тхыонг с уважением пригласил султана Брунея посетить Вьетнам с визитом в удобное для него время.
В свою очередь, султан Брунея Хассанал Болкиах сновь поздравил прездиента Вьетнама Во Ван Тхыонга с новой должностью и попросил его передать свой сердечный привет генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и руководству Вьетнама, вспоминая хорошие впечатления от своего визита во Вьетнам в 2019 году. Он подчеркнул, что Бруней придает важное значение развитию многопланового сотруничества с Вьетнамом и согласился с предложениями о дальнейшем наращивании отношений между двумя странами.
Стороны договорились продолжать тесно взаимодействовать в рамках региональных и международных форумов, таких как ООН и АТЭС; прилагать усилия для укрепления солидарности и повышения центральной роли АСЕАН, вносить свой вклад в строительство сильного, сплоченного и самостоятельного сообщества АСЕАН. Два лидера также обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе и вопрос Восточного моря.