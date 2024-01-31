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Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг устроил банкет в честь филиппинского коллеги

30 января вечером в Ханое президент Во Ван Тхыонг и его супруга устроили банкет в честь президента Филиппин Фердинанда Ромуальдеса Маркоса-младшего и его супруги, которые находятся с государственным визитом во Вьетнаме.
  Президенты Во Ван Тхыонг и Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший с супругами на совместном фото с артистами, выступающими на банкете в Ханое 30 января вечером. Фото: ВИA  
В своем выступлении президент Во Ван Тхыонг отметил, что первый визит во Вьетнам президента Филиппин и его супруги, состоявшийся накануне традиционного для вьетнамского народа праздника лунного Нового года (Тэт), вселяет уверенность в светлое будущее и новые перспективы для дальнейшего укрепления крепкой дружбы и сотрудничества между двумя странами, которые в 2025 году отметят 10-летие своего стратегического партнерства, а в 2026 году - 50-летие установления дипломатических отношений.

Он выразил свое восхищение тем, что на протяжении последних почти 50 лет политическое доверие между двумя странами подпитывалось поколениями их лидеров на всех уровнях, обеспечивая основу для построения широкого и интенсивного сотрудничества с плодотворными результатами в таких сферах, как политика, дипломатия, экономика, оборона, безопасность, морские дела, сельское хозяйство, рыболовство, образование, обучение, культура, туризм и обмены между людьми, которое, как ожидается, будет расширено на новые и потенциальные области.

Поскольку страны являются динамично развивающимися экономиками, дополняющими друг друга, он выразил уверенность, что в ближайшем будущем объем двусторонней торговли достигнет 10 миллиардов долларов США.

Вьетнамский лидер добавил, что он верит в то, что основные направления и меры по дальнейшему укреплению двусторонних связей, наряду с документами и соглашениями, достигнутыми в ходе визита, будут эффективно и предметно выполняться обеими сторонами, чтобы вьетнамско-филиппинское стратегическое партнерство развивалось более активно и достигло новой высоты во имя счастья и процветания двух народов, способствуя региональному и глобальному миру, стабильности, сотрудничеству и развитию.

Поскольку обе страны являются активными членами АСЕАН, президент Во Ван Тхыонг отметил, что Вьетнам и Филиппины связаны друг с другом общими ценностями, общим видением и общей решимостью работать вместе, чтобы преодолеть вызовы эпохи и мира, строя независимый, самодостаточный и жизнеспособный регион Юго-Восточной Азии и сообщество АСЕАН, основанное на единстве и устойчивом развитии.

Со своей стороны, президент Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший разделил мнение президента Во Ван Тхыонга, заявив, что дружба между двумя странами на протяжении последних почти 50 лет скреплялась общими ценностями истории, культуры и стремлениями к развитию. Две страны стали свидетелями политических, экономических и оборонных связей, морского сотрудничества, а также постепенного углубления обменов между людьми. Это является отличительной чертой энергичного и глубокого стратегического партнерства между двумя сторонами, сказал он.

Он напомнил об истории дипломатических отношений между двумя странами и выразил свое восхищение постоянным развитием двусторонних отношений. В условиях постпандемического периода обе страны стремятся создать устойчивую и адаптивную цепочку поставок путем расширения двусторонней торговли.

По словам президента Филиппин, отношения между двумя странами свидетельствуют о безграничных возможностях, которые открываются при сотрудничестве в построении жизнестойкого мира и самодостаточных государств. От имени правительства и народа Филиппин президент Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший поблагодарил президента Во Ван Тхыонга за возможность, которая помогла двум странам подтвердить и продвинуть двусторонние отношения.

Филиппинский лидер верит, что после этого визита двусторонние отношения ждет светлое будущее.

ВИА/ИЖВ

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