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Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг принял высокопоставленную делегацию Коммунистической партии Кубы

По приглашению ЦК КПВ высокопоставленная делегация Коммунистической партии Кубы (КПК) во главе с членом Политбюро, Постоянным членом Секретариата ЦК КПК Роберто Моралес Охедой находится с 30 апреля по 4 мая во Вьетнаме с рабочим визитом
  Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг принимает члена Политбюро, Постоянного члена Секретариата ЦК КПК Роберто Моралеса Охеду. Фото: ВИА  
По приглашению ЦК КПВ высокопоставленная делегация Коммунистической партии Кубы (КПК) во главе с членом Политбюро, Постоянным членом Секретариата ЦК КПК Роберто Моралес Охедой находится с 30 апреля по 4 мая во Вьетнаме с рабочим визитом и для председательствования на 5-м теоретическом семинаре между двумя Партиями.

Во второй половине дня 3 мая в Президентской резиденции президент Вьетнама Во Ван Тхыонг принял высокопоставленную делегацию КПК.

Президент Вьетнама подтвердил, что Партия и Государство Вьетнама всегда придают большое значение отношениям особой дружбы с Кубой, при этом отношения между двумя Партиями играют роль политической основы и ориентира для всестороннего сотрудничества между двумя странами. Глава вьетнамского Государства предложил обеим сторонам продолжать расширять и повышать эффективность сотрудничества между двумя странами во многих областях, таких как исследования, подведение итогов и обмен мнениями по вопросам теории и практики социально-экономического обновления и модернизации, построения социализма в двух странах и др.

Товарищ Роберто Моралес Охеда подчеркнул, что Куба готова создать вьетнамским предприятиям благоприятные условия для инвестиций на Кубе, а также согласился, что обе стороны должны продолжать укреплять и углублять отношения особой дружбы.

В тот же день КПВ и КПК совместно организовали 5-й теоретический семинар на тему «Некоторые теоретические и практические вопросы строительства социализма во Вьетнаме и на Кубе».

В ходе семинара делегаты обменялись теоретическими и практическими идеями по актуальным темам, таким как строительство и развитие партийных организаций во всех отраслях экономики, строительство и развитие кадров, особенно стратегических кадров, идейно-политическое воспитание молодежи...

Во второй половине того же дня член Политбюро, председатель Центрального теоретического совета, директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина Нгуен Суан Тханг принял товарища Росарио Пентон Диас, члена ЦК КПК, Директора Высшей партийной школы имени Нико Лопеса.

По этому случаю Национальная политическая академия имени Хо Ши Мина и Высшая партийная школа имени Нико Лопеса подписали соглашение о продлении Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству на период 2023-2028 годов.

ВИА/ИЖВ

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