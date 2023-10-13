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НОВОСТИ

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг примет участие в 3-м форуме "Пояс и путь" в Пекине

Президент Во Ван Тхыонг возглавит высокопоставленную делегацию Вьетнама для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", который пройдет в Пекине (Китай) с 17 по 20 октября
  Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг. Фото: ВИA  
Президент Во Ван Тхыонг возглавит высокопоставленную делегацию Вьетнама для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", который пройдет в Пекине (Китай) с 17 по 20 октября, сообщает Министерство иностранных дел.

Поездка состоится по приглашению Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая и Председателя КНР Си Цзиньпина.

ВИА/ИЖВ

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