Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг примет участие в 3-м форуме "Пояс и путь" в Пекине
Президент Во Ван Тхыонг возглавит высокопоставленную делегацию Вьетнама для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", который пройдет в Пекине (Китай) с 17 по 20 октября
Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг. Фото: ВИA
Президент Во Ван Тхыонг возглавит высокопоставленную делегацию Вьетнама для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", который пройдет в Пекине (Китай) с 17 по 20 октября, сообщает Министерство иностранных дел.
Поездка состоится по приглашению Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая и Председателя КНР Си Цзиньпина.
Утром 12 октября Постоянный комитет Национального собрания рассмотрел и прокомментировал отчет об итогах мониторинга на тему «Реализация политики и законов по развитию энергетики в период 2016-2021 годов».