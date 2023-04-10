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Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг прибыл во Вьентьян, начав официальный визит в Лаос
Среди присутствующих в аэропорту Ваттай, чтобы поприветствовать президента Вьетнама Во Ван Тхыонга и высокопоставленную делегацию, были следующие чиновники: заведующий Канцелярией президента Кхеммани Фолсена; мэр Вьентьяна Атсапангтонг Сифандоне; заместитель министра иностранных дел Тонгфане Саванпхет; посол Лаоса во Вьетнаме Сенгпхет Хунгбоунгнуанг; представители ряда подразделений МИД Лаоса. С вьетнамской стороны был посол Вьетнама в Лаосе Нгуен Ба Хунг. В аэропорту были представители вьетнамской общины и студентов, обучающихся в Лаосе, лаосцы, держащие национальные флаги двух стран и яркие цветы для приветствия президента Во Ван Тхыонга и высокопоставленной делегации в аэропорту.
На улицах от аэропорта и до города выстроились тысячи лаосцев, держа цветы и национальные флаги двух стран и приветствуя президента Во Ван Тхыонга, находящегося с официальным визитом в Лаосе.
В условиях того, что мировая и региональная ситуация очень сложная, вызывающая множество трудностей и вызовов, визит президента Вьетнама в Лаос свидетельствует о решительной и всесторонней поддержке Вьетнамом Лаоса в деле обновления, восстановления и социально-экономического развития, международной интеграции.
Ожидается, что в ходе визита в Лаос президент Вьетнама Во Ван Тхыонг примет участие в церемонии официальной встречи, проведет переговоры с генеральным секретарем и президентом Лаоса, и вместе станут свидетелями церемонии подписания документов о сотрудничестве между двумя странами. Президент Вьетнама также проведет встречи с премьер-министром и председателем Национального собрания Лаоса; примет председателя ЦК Лаосского фронта национального строительства, председателя ЦК Ассоциации лаосско-вьетнамской дружбы; поприсутствует на официальном приеме генерального секретаря, президента Лаоса; посетит посольство Вьетнама в Лаосе и встретится с представителями вьетнамской общины в Лаосе.