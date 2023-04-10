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Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг отправляется с официальным визитом в Лаос

По приглашению генерального секретаря ЛНРП и президента Лаоса Тонглуна Сисулита, утром 10 апреля президент Вьетнама Во Ван Тхыонг, возглавив высокопоставленную делегацию, покинул Ханой, чтобы нанести официальный визит в Лаос.
  Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг отправляется с официальным визитом в Лаос. Фото: ВИА  
По приглашению генерального секретаря ЛНРП и президента Лаоса Тонглуна Сисулита, утром 10 апреля президент Вьетнама Во Ван Тхыонг, возглавив высокопоставленную делегацию, покинул Ханой, чтобы нанести официальный визит в Лаос.

Визит направлен на дальнейшее подтверждение последовательной политики государства Вьетнам, которая всегда придает большое значение и первостепенное значение великое дружбе, особой солидарности и всестороннему сотрудничеству между Вьетнамом и Лаосом.

Президента государства Во Ван Тхыонга во время визита сопровождают заведующий Канцелярией Президента Ле Кхань Хай; министр иностранных дел Буй Тхань Шон; министр науки и технологий Хюинь Тхань Дат; заместитель министра обороны Хоанг Суан Чиен; заместитель министра общественной безопасности Чан Куок То; заместитель министра планирования и инвестиций Чан Куок Фыонг; заместитель министра образования и профессиональной подготовки Хоанг Минь Шон.

В состав делегации также входят председатель Народного комитета Ханоя Чан Си Тхань; помощник президента государства Зыонг Куок Хунг; председатель Ассоциации вьетнамско-лаосской дружбы Чан Ван Туй и посол Вьетнама в Лаосе Нгуен Ба Хунг.

Проходя в контексте того, что великая дружба, особая солидарность и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом продолжают устойчиво и глубоко развиваться, визит направлен на укрепление доверия и сплоченности между двумя лидерами; способствуя хорошему сотрудничеству между государствами и народами двух стран.

Этот визит президента государства Во Ван Тхыонга в Лаос осуществляется в контексте того, что обе партии и страны энергично выполняют резолюции съездов, план социально-экономического развития каждой страны и добились многих выдающихся достижений.

Кроме того, двусторонние отношения сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом также развиваются очень хорошо.

Соглашения между высшими руководителями двух стран и соглашения о сотрудничестве между правительствами двух стран активно реализуются и достигнуты многие важные результаты во всех областях.


ВИА/ИЖВ

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