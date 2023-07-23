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Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг отправляется с визитами в Австрию, Италию, Ватикан
Визиты, которые продлятся до 28 июля, совершаются по приглашению президента Австрии Александра Ван дер Беллена, президента Италии Серджо Маттареллы и Папы Римского Франциска.
Это будет первый визит президента Вьетнама в Австрию за последние 15 лет, а также первые поездки главы вьетнамского государства в Италию и Ватикан за последние семь лет. Визит президента Вьетнама в Италию станет также важнейшим событием в связи с празднованием 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и 10-летия стратегического партнерства в 2023 году.
Президента Во Ван Тхыонга сопровождают заведующий Канцелярией Президента Ле Кхань Хай, министр иностранных дел Буй Тхань Шон, министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг, секретарь партийного комитета Виньфук Хоанг Тхи Тхуй Лан, посол Вьетнама в Австрии Нгуен Чунг Киен, посол Вьетнама в Италии Зыонг Кхай Хынг и другие.
Целью визитов является продолжение реализации внешней политики 13-го вьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама, направленной на независимость, самостоятельность, мир, дружбу, сотрудничество и развитие; продвижение и углубление двустороннего сотрудничества Вьетнама с Австрией, Италией и Ватиканом. Они также должны способствовать развитию отношений между Вьетнамом и ЕС и вносить вклад в укрепление связей между АСЕАН и ЕС.