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Президент встретился с представителями стипендиального фонда им. Вы А Зиня и клуба «ради любимых Хоангша и Чыонгша»
На мероприятии присутствовали бывший вице-президент государства Чыонг Ми Хоа, председатель стипендиального фонда им. Вы А Зиня, и 100 делегатов - члены фонда и клуба, доноры, а также выдающиеся студенты, которым были вручены стипендии им. Вы А Зиня.
Президент государства Тхыонг выразил свою радость по поводу практических и значимых результатов деятельности фонда и клуба за эти годы, сказав, что практические программы и проекты организаций продемонстрировали ответственность за страну и любимых студентов.
Он подчеркнул необходимость продолжать поддерживать деятельность стипендиального фонда им. Вы А Зиня, чтобы в будущем оказывать практическую поддержку большему числу студентов из числа этнических меньшинств.
Делегаты подтвердили, что модели фонда и клуба демонстрируют дух солидарности и поддержки студентов из всех слоев общества по отношению к этническим меньшинствам, а также подтверждают суверенитет Вьетнама над морями и островами.
Они выразили надежду, что помощь студентам из числа этнических меньшинств будет оказываться более комплексно, заявив, что это станет важной основой для студентов в районах проживания этнических меньшинств, которые смогут развивать свою молодость и энтузиазм и вносить свой вклад в строительство своей родины и страны в целом.
Основанный в 1999 г. фонд был назван в честь Вы А Зиня (1934-1949 гг.), этнического монга из северной горной провинции Дьенбьен. За 25 лет работы фонд предоставил стипендии выдающимся студентам, проживающим в районах проживания этнических меньшинств по всей стране. Многие из них участвовали в учебных проектах, организованных фондом, что способствовало повышению квалификации высококвалифицированных кадров для страны.
Проекты, реализуемые фондом при поддержке ведомств, секторов, доноров и бизнеса, способствуют развитию инфраструктуры в районах проживания этнических меньшинств, расширению программ и проектов для общины, общества и страны.
Тем временем клуб "ради любимых Хоангша и Чыонгша" развернул практическую деятельность, объединяя людей по всей стране и собирая пожертвования на строительство и защиту Хоангша и Чыонгша Вьетнама.