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Президент Всемирного совета мира высоко оценивает неукротимый дух вьетнамского народа
В свою очередь, Нгуен Нгок Хунг поблагодарил Паллаб Сенгупту за его чувства и поддержку Вьетнама во время его борьбы за национальную независимость в прошлом, а также в настоящее время в деле строительства и обороны страны.
Подчеркнув важность народной дипломатии, он призвал Паллаб Сенгупту и членов WPC продолжать оказывать поддержку VUFO в деятельности, направленной на укрепление мира и дружбы.
На встрече стороны обсудили ряд конкретных мероприятий по сотрудничеству между СОДВ и Всемирным советом мира в ближайшее время, особенно в 2025 году, когда Вьетнам планирует организовать множество важных мероприятий, включая мероприятия, посвященные 50-летию полного освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны.