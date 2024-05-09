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Президент Всемирного совета мира высоко оценивает неукротимый дух вьетнамского народа

Несгибаемый дух вьетнамского народа в его борьбе за национальную независимость вдохновил миролюбивых людей во всем мире, в том числе и индийцев, сказал президент Всемирного совета мира (WPC) Паллаб Сенгупта, находящийя с рабочим визитом во Вьетнаме и для участия в мероприятиях по случаю 70-летия победы при Дьенбьенфу, который также является генеральным секретарем Всеиндийской организации мира и солидарности (AIPSO).
  На встрече вице-президента VUFO Нгуен Нгок Хунга (справа) и президента WPC Паллаба Сенгупты. Фото: ВИA  
На встрече с заместителем председателя Союза обществ дружбы Вьетнама (СОДВ) Нгуен Нгок Хунгом 8 мая в Ханое Паллаб Сенгупта сказал, что его впечатлили мероприятия, посвященные 70-летию победы при Дьенбьенфу (7 мая 1954 года) во Вьетнаме. Он подтвердил, что неукротимый дух вьетнамского народа в его справедливой борьбе за национальную независимость вдохновил миролюбивые народы во всем мире, в том числе в Индии.

В свою очередь, Нгуен Нгок Хунг поблагодарил Паллаб Сенгупту за его чувства и поддержку Вьетнама во время его борьбы за национальную независимость в прошлом, а также в настоящее время в деле строительства и обороны страны.
Подчеркнув важность народной дипломатии, он призвал Паллаб Сенгупту и членов WPC продолжать оказывать поддержку VUFO в деятельности, направленной на укрепление мира и дружбы.

На встрече стороны обсудили ряд конкретных мероприятий по сотрудничеству между СОДВ и Всемирным советом мира в ближайшее время, особенно в 2025 году, когда Вьетнам планирует организовать множество важных мероприятий, включая мероприятия, посвященные 50-летию полного освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны.

ВИА/ИЖВ

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