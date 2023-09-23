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Президент Во Ван Тхыонг с супругой принял наследного принца и принцессу Японии
Президент подтвердил, что отношения между двумя странами в настоящее время находятся на лучшей стадии развития за всю историю и имеется достаточная основа для того, чтобы в ближайшем будущем поднять их на новую высоту. Президент поблагодарил и выразил надежду, что Япония продолжит заботиться и создавать благоприятные условия для почти 500.000 вьетнамцев, живущих, обучающихся и работающих в Японии, в то же время он заявил, что Вьетнам готов создать наилучшие условия для японского бизнеса и людей, чтобы они могли вести бизнес и комфортно жить во Вьетнаме.
Наследный принц Акисино и принцесса с уважением передали приветствия и пожелания доброго здоровья от короля Нарухито и королевы Японии президенту Во Ван Тхыонгу и супруге.
Наследный принц выразил радость от очередного визита во Вьетнам по важному случаю в двухсторонних отношениях, заявив, что он был очень впечатлен быстрыми и сильными изменениями и развитием Вьетнама за 11 лет с первого его визита во Вьетнам в 2012 году, в восторге от сильного, всестороннего и выдающегося развития обширного стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией в последнее время.
От имени государства и народа Вьетнама президент Во Ван Тхыонг поблагодарил за пожелание от короля Нарухито, а также за привязанность и заботу королевской семьи, руководителей и народа Японии о Вьетнаме. Президент подчеркнул, что вьетнамский народ до сих пор хранит добрые воспоминания об историческом визите во Вьетнам Его Величества императора Акихито и королевы-матери в 2017 году в качестве короля и королевы Японии, а также всегда помнит ту ценную помощь, которую японский народ оказал Вьетнаму в самый трудный период пандемии Covid-19.
По этому случаю президент Во Ван Тхыонг и супруга направили приветствия и пожелания доброго здоровья Его Величеству императору Акихито и королеве-матери, королю Нарухито и королеве, а также членам японской королевской семьи, а также передали им приглашение посетить Вьетнам.