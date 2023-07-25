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Президент Во Ван Тхыонг совершил встречу с председателем Сената Австрии Клаудией Арпой
Президент Во Ван Тхыонг поздравил Клаудию Арпа с избранием на пост председателя Сената Австрии. Выразив удовольствие посетить Австрию с официальным визитом в период, когда отношения между двумя странами активно развиваются, президент также подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение укреплению отношений с Австрией, важным и надежным партнером Вьетнама в Европе, и поблагодарил Сената Австрии за внимание и поддержку социально-экономического развития Вьетнама и международную интеграцию - особенно во время пандемии COVID-19. В целях укрепления межпарламентского сотрудничества президент Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам содействовать обмену делегациями на всех уровнях для повышения политического доверия, облегчения двустороннего сотрудничества и тесной координации на региональных и международных межпарламентских форумах. Вьетнам готов выступать в качестве моста для развития сотрудничества между австрийским парламентом и Межпарламентским советом АСЕАН.
Стороны договорились оценить развитие традиционной дружбы и многогранного сотрудничества между Вьетнамом и Австрией как сильное и эффективное в последние годы.
Оба лидера рады видеть более тесное сотрудничество между австрийским парламентом и вьетнамским Национальным собранием в последние годы. Председатель Сената Австрии высоко оценил активную и ответственную роль Вьетнама на региональных и международных межпарламентских форумах, в том числе участие председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ во Всемирной конференции президентов парламентов, организованной Австрией в сентябре 2021 года, с нетерпением ожидая, что Вьетнам станет мостом для развития отношений между австрийским парламентом и Межпарламентским советом АСЕАН.
Стороны договорились продолжать тесно координировать и поддерживать друг друга на многосторонних форумах и в международных организациях, таких как Организация Объединенных Наций, АСЕМ, рамки отношений АСЕАН-ЕС, а также на международных форумах межпарламентского сотрудничества, таких как МПС, АСЕП и т.д. в целях содействия миру, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.
Обе стороны уверены, что отношения сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и австрийским парламентом в ближайшее время будут укрепляться, активно способствуя развитию традиционной дружбы и многогранному сотрудничеству между Вьетнамом и Австрией. По этому случаю президент Во Ван Тхыонг передал приглашение, а председатель Сената Австрии подтвердила, что направит делегацию для участия в 9-й Глобальной конференции молодых парламентариев, организованной Национальным собранием Вьетнама в сентябре.