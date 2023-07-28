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Президент Во Ван Тхыонг совершает визит в Ватикан и встречу с Папой Франциском
На встрече с Папой Франциском Президент Государства Во Ван Тхыонг выразил удовлетворение визитом в Ватикан и поблагодарил Папу и Святой Престол за теплый прием. Президент Во Ван Туонг выразил большое уважение к заботе и привязанности Папы к делу борьбы вьетнамского народа за независимость в прошлом и к Вьетнаму сегодня, особенно во время пандемии COVID-19.Президент государства Во Ван Тхыонг высоко оценил позитивное развитие отношений между Вьетнамом и Святым Престолом благодаря контактам на высоком уровне и механизму совместной рабочей группы Вьетнам-Ватикан. Президент государства Во Ван Тхыонг подтвердил, что Партия и государство Вьетнам последовательно проводят политику уважения и обеспечения свободы вероисповедания и религии и постоянно совершенствуют правовую базу для религиозной деятельности, в том числе католической. Президент приветствовал положительный вклад вьетнамской католической общины в волонтерскую деятельность, образование, здравоохранение и профессиональную деятельность, строительство и развитие страны.
Президент подчеркнул роль Святого Престола в глобальных вопросах, миротворчестве, устойчивом развитии, окружающей среде и гарантии прав человека.
Со своей тороны Папа Франциск приветствовал визит президента Во Ван Тхыонга, подтвердил, что визит дает обеим сторонам возможность обсудить католическую ситуацию во Вьетнаме и отношения между Вьетнамом и Святым Престолом.
Папа Франциск подтвердил, что Святой Престол желает, чтобы отношения между Святым Престолом и Вьетнамом развивались все лучше и лучше, подчеркивая, что католической Церкви Вьетнама необходимо и дальше добиваться большего успеха в направлении «сопровождения нации», «добрые миряне - хорошие граждане», в то же время поощряя католиков и сановников во Вьетнаме активно способствовать развитию страны и церкви.
Президент государства Во Ван Тхыонг и Папа Франциск оценили принятие Регламента о деятельности Папского представителя-резидента и Офиса Папского представителя-резидента Святого Престола во Вьетнаме как важный шаг вперед в двусторонних отношениях. Президент Во Ван Тхыонг подтвердил, что Вьетнам будет содействовать деятельности Папского представителя-резидента в соответствии с законами и правилами Вьетнама и соглашением, выразил пожелание, чтобы Католическая церковь Вьетнама все активнее развивалась и вносила свой вклад в общее развитие страны. Папа Франциск подчеркнул, что принятие Регламента о деятельности Папского представителя-резидента и Офиса Папского представителя-резидента Святого Престола во Вьетнаме является образцом взаимного доверия и основой для развития и расширения отношений в ближайшем будущем.