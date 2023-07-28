Президент Во Ван Тхыонг совершает визит в Ватикан и встречу с Папой Франциском

Президент государства Во Ван Тхыонг с Папой Франциском. Фото: опубликовано ВИА

На встрече с Папой Франциском Президент Государства Во Ван Тхыонг выразил удовлетворение визитом в Ватикан и поблагодарил Папу и Святой Престол за теплый прием. Президент Во Ван Туонг выразил большое уважение к заботе и привязанности Папы к делу борьбы вьетнамского народа за независимость в прошлом и к Вьетнаму сегодня, особенно во время пандемии COVID-19.