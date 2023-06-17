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Президент Во Ван Тхыонг провел работу с партийным комитетом провинции Ниньтхуан
На рабочей встрече также присутствовали секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Нгуен Чонг Нгиа, Член ЦК КПВ, вице-премьер Чан Хонг Ха, руководители ряда министерств и ведомств.
В течение двух лет с 2021 по 2022 год экономика провинции Ниньтхуан оставалась стабильной со средними темпами роста 8,91%. Масштабы экономики расширяются, доход на душу населения в 2022 году достиг 76,8 млн донгов, что выше среднего уровня регионов Северо-Центрального и Центрального побережья. Доходы бюджета в 2022 году достигли 3 830 млрд донгов, превысив 28,5% целевого показателя, доходы бюджета за 6 месяцев 2023 года достигли в 1,819 млрд донгов.
Провинция эффективно использовала свой потенциал и сильные стороны, достигая многих важных результатов. В частности, морская экономика составляет более 40% ВРП. Был достигнут прорыв в развитии возобновляемой энергетики, которая составляет более 21% ВРП, осуществлены 57 проектов общей мощностью более 3400 МВт, вырабатывающих более 7 млн кВтч в год. Реализовано поэтапное формирование центра энергетики и возобновляемых источников энергии страны.
Высокотехнологичное сельское хозяйство достигло первых результатов. В частности, запущен 31 проектов по высокотехнологичному сельскому хозяйству. В частности, провинция Ниньтхуан стал центром производства семян креветок, на долю которого приходится 30% общего спроса страны на семена креветок. Число туристов в Ниньтхуан резко увеличилось, достигнув 2,4 миллиона в 2022 году и более 1,7 миллиона за первые шесть месяцев 2023 года, что является самым высоким показателем за всю историю. Благодаря продвижению административной реформы, устранению трудностей и препятствий для людей и бизнеса, Индекс эффективности управления предоставления государственных административных услуг на провинциальном уровне (PAPI) провинции Ниньтхуан поднялся на 4-е место среди 63 провинций и городов.
Выступая на совещании, Президент подчеркнул, что провинция Ниньтхуан занимает важное стратегическое положение. За последние два года партийный комитет провинции хорошо реализовал принцип демократического централизма и обновления метод руководства, мобилизуя участие всей политической системы, усилия, солидарность и согласие народа. В результате провинция выполнила 11/13 основных задач, поставленных партийным съездом провинции Ниньтхуан.
Президент отметил, что в настоящее время перед провинцией Ниньтхуана стоят еще многие трудности и проблемы: экономический рост высок, но рост наблюдается не во всех областях экономики. Масштаб экономики и населения невелик. Уровень бедности по-прежнему высок. Темпы урбанизации медленные и т.п.
Подчеркнув, что для новых достижений необходимы новые задачи, президент Во Ван Тхыонг предложил провинции продолжать хорошо выполнять Резолюцию 13-го съезда партии и Постановление 26-NQ/TW от 3 ноября 2022 г. Политбюро «Социально-экономическое развитие и обеспечение национальной обороны и безопасности в Северо-Центральном и Центральном побережном регионах на период до 2030 г. с перспективой до 2045 г.». По его словам, у провинции должны иметься прорывное мышление, стратегическое видение, новая мотивация для содействия быстрому и устойчивому социально-экономическому развитию.