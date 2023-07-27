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Президент Во Ван Тхыонг провел переговоры с президентом Серджио Маттареллой
Президент Во Ван Тхыонг подтвердил, что Вьетнам поддерживает Италию в своей внешней политике, добавив, что Вьетнам всегда помнит и благодарен итальянскому народу за его ценную поддержку в борьбе за национальную независимость и воссоединение страны, а также в нынешнем процессе строительства и развития страны.
Оба лидера подчеркнули важность продолжающегося визита президента Тхыонга в то время, когда две страны празднуют 50-ю годовщину установления дипломатических отношений и 10-ю годовщину двустороннего стратегического партнерства.
Президент Маттарелла подтвердил, что Италия высоко ценит позицию и роль Вьетнама в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и подчеркнул дружбу и близкие чувства между народами двух стран.
Итальянский лидер заявил, что впечатлен динамичным экономическим развитием Вьетнама и согласен объединить усилия с этой страной Юго-Восточной Азии для дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства, способствуя тем самым устойчивому развитию каждой страны и совместному решению глобальных проблем.
Лидеры двух стран проинформировали друг друга о ситуации в своих странах, обменялись мнениями об основных направлениях и мерах по дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства и обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Они выразили удовлетворение позитивным развитием двусторонних отношений за прошедшие годы, которые способствовали обмену визитами и встречами на всех уровнях и по всем каналам, эффективному использованию таких механизмов сотрудничества, как политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, диалог по оборонной политике на уровне заместителей министров, совместный комитет по экономическому сотрудничеству и совместный комитет по научно-технологическому сотрудничеству.
Президенты двух стран с удовлетворением отметили плодотворное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей: в 2022 году объем двусторонней торговли достиг 6,2 млрд. долл. США. В настоящее время Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Италии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а Италия - ведущим партнером Вьетнама в Европе. В настоящее время Италия занимает 33-е место из 143 стран и территорий, непосредственно инвестирующих во Вьетнам.
В области политики лидеры двух стран договорились активизировать обмен делегациями всех уровней, особенно высокопоставленными, по каналам государства, правительства и парламента, а также продолжить эффективную реализацию механизмов двустороннего сотрудничества.
Что касается экономических связей, то президент Маттарелла согласился с предложением Вьетнама о продолжении эффективной реализации Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и поддержал отмену Еврокомиссией "желтой карточки" в отношении вьетнамского экспорта морепродуктов в целях дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений и содействия восстановлению экономики.
Президент Маттарелла объявил, что парламент Италии ратифицировал Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) как раз в день начала государственного визита Президента Тхыонга в Италию, что создает основу для увеличения инвестиций Италии в страну Юго-Восточной Азии.
Президент Тхыонг поблагодарил Италию и подчеркнул, что соглашение принесет пользу бизнесу и населению обеих стран. Он также предложил Италии призвать других членов ЕС к скорейшей ратификации соглашения.
Лидеры двух стран договорились о расширении обменов между людьми путем активизации сотрудничества в области образования и подготовки кадров, культуры и искусства, туризма, сотрудничества между населенными пунктами, студенческих обменов и др. Обе стороны высказались за создание в каждой стране культурных центров, способствующих взаимопониманию и связям между народами двух стран.
Президент Тхыонг предложил правительству Италии создать более благоприятные условия для вьетнамской общины в стране, чтобы она могла интегрироваться в принимающее общество, внести вклад в социально-экономическое развитие Италии и продолжать служить мостом между двумя странами.
Они договорились расширять сотрудничество в области безопасности-обороны, науки и технологий; продолжать поддерживать друг друга на многосторонних форумах, таких как рамки сотрудничества АСЕАН-ЕС, встреча Азия-Европа (АСЕМ) и Организация Объединенных Наций, а также реагировать на такие глобальные проблемы, как изменение климата и продовольственная безопасность.
Обе стороны также обменялись мнениями по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, таких как сотрудничество между Италией и АСЕАН, сотрудничество между Вьетнамом и ЕС, а также Индо-Тихоокеанский регион.
Касаясь вопроса Восточного моря, лидеры двух стран подтвердили важность обеспечения мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиации в Восточном море, а также разрешения споров мирными средствами на основе международного права, в особенности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
Пользуясь этим случаем, президент Тхыонг пригласил своего итальянского коллегу посетить Вьетнам в ближайшее время.