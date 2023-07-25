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Президент Во Ван Тхыонг провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом
Президент государства Во Ван Тхыонг поблагодарил Александра Ван дер Беллена и народ Австрии за уважительный и теплый прием, подтвердив, что Вьетнам всегда придает большое значение и желает укреплять дружбу и многогранное сотрудничество с Австрией, надежным другом Вьетнама в Европейском Союзе (ЕС). Президент считает, что визит будет способствовать укреплению политического доверия между двумя странами, создаст новый импульс для активного продвижения вьетнамско-австрийских отношений в следующий период на благо двух народов, во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.
Чтобы повысить политическое доверие и использовать большой потенциал сотрудничества, два лидера договорились увеличить обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком уровне и по разным каналам, эффективно внедрить существующие механизмы сотрудничества, а также изучить и создать новые механизмы сотрудничества, соответствующие новой ситуации.
Что касается экономического сотрудничества, лидеры двух стран дали положительную оценку торгово-экономическим и инвестиционным отношениям двух стран, при этом двусторонний товарооборот достиг 2,79 млрд долларов США в 2022 году, многие крупные австрийские предприятия ведут бизнес и инвестируют во Вьетнаме. Президент Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам продолжать тесную координацию и эффективно использовать преимущества Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA), в том числе рассмотривать вопрос о создании благоприятных условий для доступа экспортной продукции каждой страны на рынки друг друга. Президент Австрии подчеркнул, что Вьетнам является крупнейшим партнером Австрии в Юго-Восточной Азии, тем самым надеясь, что обе стороны уделят внимание улучшению двустороннего торгового баланса. Со своей стороны, Во Ван Тхыонг также предложил Австрии в ближайшее время завершить процедуры ратификации Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), чтобы облегчить равноправные и взаимовыгодные инвестиционные отношения между двумя сторонами,; обратился к Австрии с просьбой поддержать и содействовать Европейской комиссии (ЕК) в скорейшем снятии желтой карточки ННН для вьетнамских морепродуктов. Президент предложил Австрии включить Вьетнам в список приоритетов для получения средств Официальной помощи в целях развития (ОПР) и ввести более льготную кредитную политику, особенно для проектов в области здравоохранения, окружающей среды, профессионального обучения, противопожарной и спасательной деятельности.
Кроме того, стороны договорились укреплять сотрудничество в области образования и обучения, культуры и искусства, спорта и обмена между людьми. Президент Австрии высоко оценил способность вьетнамской общины в Австрии и согласился с предложением Президента Во Ван Тхыонга продолжать уделять внимание и создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в Австрии.
Обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил заинтересованность Австрии в развитии отношений с Юго-Восточной Азией, и Вьетнам готов выступить в качестве моста, чтобы помочь Австрии укрепить связи с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), предложил Австрию выступить мостом, помогая Вьетнаму укрепить связи с ЕС. Два лидера договорились продолжать тесно сотрудничать на региональных и международных форумах, особенно в Организации Объединенных Наций, в рамках сотрудничества АСЕАН-ЕС, чтобы способствовать миру, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире. Что касается Восточного моря, два лидера подтвердили важность мира, стабильности, безопасности, защиты и свободы судоходства в Восточном море, поддерживая международное право и Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).
Президент Во Ван Тхыонг пригласил президента Австрии Александра Ван дер Беллена с супругой в ближайшее время посетить Вьетнам, и президент Австрии с радостью принял это приглашение.
После переговоров Президент Во Ван Тхыонг и Президент Австрии Александр Ван дер Беллен стали свидетелями подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Вьетнама и Министерством иностранных дел Австрии.