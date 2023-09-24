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Президент Во Ван Тхыонг принял участие в Фестивале Тханьтуен

Вечером 23 сентября в городе Туенкуанг состоялся Фестиваль Тханьтуен 2023 года, организованный провинцией Туенкуанг совместно с Министерством культуры, спорта и туризма и многими вьетнамскими и иностранными местностями.
  Художественный номер на фестивале. Фото: ВИА  
Вечером 23 сентября в городе Туенкуанг состоялся Фестиваль Тханьтуен 2023 года, организованный провинцией Туенкуанг совместно с Министерством культуры, спорта и туризма и многими вьетнамскими и иностранными местностями.

Президент Во Ван Тхыонг принял участие в фестивале, чтобы разделить радость вместе с местными жителями и детьми. На мероприятии также присутствовали член Политбюро, Заведующий Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам Чан Туан Ань, секретарь ЦК КПВ, Председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама До Ван Тьиен.

Изюминкой фестиваля в этом году стала программа «Фестивальная ночь Тханьтуен», организованная в государственном масштабе, с участием представителей 7 провинций (Каобанг, Баккан, Лангшон, Тхайнгуен, Туенкуанг, Хажанг, Биньтхуан) и местностей двух стран, которые имеют отношения сотрудничества и дружбы с Туенкуангом – это провинция Сиенгкхуанг (Лаос) и город Ансон (провинция Кёнгидо, Южная Корея).

Выступая с речью, товарищ Чан Туан Ань направил поздравления подросткам и детям и пожелал, чтобы они были послушными, достигали успехов в учебе и встретили счастливую и значимую ночь полнолуния.

Он подтвердил, что инвестиции в детей – это инвестиции в будущее страны, и подчеркнул, что успешное выполнение этой работы – обязанность партийных комитетов всех уровней, органов власти, профсоюзов, семей, школ и всего общества.

На фестивале Президент Во Ван Тхыонг, действующие и бывшие руководители Партии и Государства вручили подарки выдающимся детям в провинции Туенкуанг.

ИЖВ/ВИА

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