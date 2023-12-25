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Президент Во Ван Тхыонг принял участие в национальной конференции, посвященной задачам судебного сектора на 2024 год
В своей речи президент Во Ван Тхыонг подчеркнул достижения судебного сектора в 2023 году и подтвердил, что суды всех уровней успешно выполнили возложенные на них задачи, коллектив должностных лиц и судей постоянно развивается, поддерживает политическую стойкость и высокий профессионализм.
Согласившись с направлениями деятельности и задачами сектора на 2024 год, изложенными в отчете, президент Во Ван Тхыонг предложил партийным комитетам и руководителям судов всех уровней продолжать тщательно усваивать и реализовывать Резолюцию XIII съезда КПВ и Резолюцию №27-NQ/TW ЦК КПВ XIII созыва о дальнейшем строительстве и совершенствовании социалистического правового государства.
Глава государства подчеркнул, что необходимо активно исследовать и разрабатывать порученные проекты, своевременно институционализировать партийные резолюции о судебной работе в нормативно-правовые акты, обеспечивая единство и синхронность.
Президент Во Ван Тхыонг также поручил судебному сектору продолжать работу по партийному строительству и уподярочению партийных рядов в судебном секторе, чтобы они были по-настоящему чистыми и сильными.
Он также распорядился повысить потенциал управления судами на цифровых платформах и обеспечить более удобные судебные услуги для населения, чтобы помочь улучшить их деятельность и создать имидж дружественных судов, которые действительно являются источником поддержки для людей в защите правосудия, прав человека и прав граждан.