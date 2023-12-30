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Президент Во Ван Тхыонг принял участие в национальной военно-политической конференции

29 декабря член Политбюро, президент Во Ван Тхыонг принял участие в национальной военно-политической конференции 2023 года и выступил на ней с речью, в которой потребовал от всей армии координировать свои действия с другими силами для поддержания безопасности и порядка по всей стране, а также проактивно и эффективно реагировать на нетрадиционные вызовы безопасности. Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил Центральную военную комиссию, Министерство национальной обороны, а также офицеров и солдат всей армии за достижения, которых они достигли в 2023 году, тем самым внеся вклад в конкретизацию политики и руководящих принципов партии, политики и законы государства о военной и национальной обороне, а также в выполнение требований и задач о защите Отечества в новый период.

Он попросил Центральную военную комиссию и Министерство национальной обороны продолжать хорошо выполнять функции консультирования Партии и государства по военным вопросам, совершенствовать потенциал исследований и прогнозирования, а также находить гибкие и эффективные решения для решения проблем и избегать пассивной внезапности.

Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что в новой ситуации необходимо продолжать глубоко осваивать политику всенародной обороны, народной войны и защиты страны, опираясь на народ, а народ - это корень, центр и субъект.

Вся армия должна сосредоточиться на повышении общего качества и боевой мощи, строго поддерживать боеготовность, контролировать и надежно защищать воздушное пространство, море, границы, киберпространство и ключевые районы, а также твердо защищать суверенитет и территорию страны.

Государственный лидер подчеркнул, что армия должна предложить механизмы, политику и решения для привлечения и обучения талантов, а также повысить качество человеческих ресурсов, чтобы соответствовать требованиям строительства армии в новой ситуации.

Особое внимание должно быть уделено созданию действительно чистой и сильной партийной организации Вьетнамской народной армии с точки зрения политики, идеологии, этики, организации и персонала, сказал президент Во Ван Тхыонг, подчеркнув необходимость обеспечения абсолютного и прямого руководства партии во всех аспектах деятельности армии.

Лидер также потребовал от Центральной военной комиссии и Министерства национальной обороны прилагать больше усилий для улучшения материальной и духовной жизни офицеров и солдат, особенно в отдаленных, приграничных и островных районах; согласованно, всесторонне и эффективно осуществлять международную интеграцию и оборонную дипломатию для обеспечения национальных интересов на самом высоком уровне.

ИЖВ/ВИА

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