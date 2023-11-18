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Президент Во Ван Тхыонг принял участие во встрече лидеров экономик АТЭС

Выступая на встрече лидеров экономик АТЭС, которая открылась в Сан-Франциско, США, 17 ноября, Президент Во Ван Тхыонг выделил три урока из успеха АТЭС на будущее.
  Президент Во Ван Тхыонг принимает участие в 30-й встрече лидеров экономик АТЭС. Фото: ВИA  
Президент Во Ван Тхыонг отметил, что АТЭС является ведущим форумом регионального сотрудничества и связей, который приносит существенную пользу людям. Из успеха АТЭС можно извлечь три урока на будущее. Это открытость и добрая воля всех сторон к пониманию и преодолению разногласий, поиску точек соприкосновения и продвижению общих интересов, дальновидность и стратегическое мышление поколений лидеров, которые правильно определили роль Азиатско-Тихоокеанского региона и АТЭС, а также поддержка и содействие со стороны деловых кругов и населения.

Говоря о деятельности АТЭС, Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул важность сохранения и закрепления важных достижений в области либерализации и упрощения процедур торговли и инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире, создания рамок сотрудничества, позволяющих экономикам-участницам использовать возможности развития и стимулировать рост, а также сотрудничества в построении самодостаточного региона, каждой самодостаточной экономики, готовой к реагированию на вызовы.

Он отметил, что членам АТЭС необходимо быть открытыми, искренними и вести конструктивный диалог для углубления взаимопонимания, сокращения разногласий и достижения консенсуса.

Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что после 25 лет вступления в АТЭС Вьетнам, желая и дальше вносить свой вклад в процесс АТЭС, предлагает принять у себя мероприятия Года АТЭС 2027.

Лидеры экономик АТЭС высоко оценили и решительно поддержали предложение Вьетнама и согласились включить его в совместное заявление участников встречи.

В ходе встречи делегаты дали оценку 30-летнему периоду сотрудничества АТЭС и направлениям работы на новый период, отметили важный вклад форума в содействие глобальному экономическому росту на протяжении последних десятилетий.

Что касается сотрудничества в области торговли, инвестиций и связей, то они обязались содействовать созданию свободной, открытой, прозрачной и инклюзивной торговой и инвестиционной среды, поддерживать открытость рынков и устранять сбои в цепочках поставок.

Они подтвердили, что будут продолжать поддерживать основанную на правилах многостороннюю торговую систему при центральной роли Всемирной торговой организации, подчеркнули важность создания недискриминационной цифровой экосистемы для компаний и потребителей и договорились ускорить реализацию "дорожной карты"интернет-экономики/цифровой экономики АТЭС.

Они также договорились сократить и ликвидировать субсидии на ископаемое топливо и ускорить переход к экологически чистой энергетике для достижения глобальной цели по сокращению выбросов парниковых газов до нуля.

На встрече были утверждены основные принципы справедливого энергетического перехода и продовольственной безопасности в сотрудничестве АТЭС, рамки и план действий по снижению природных рисков, достигнута договоренность об ускоренной реализации биозеленой модели циркулярной экономики и интеграции устойчивого и инклюзивного содержания в деятельность АТЭС.

Президент Во Ван Тхыонг, его супруга и высокопоставленная вьетнамская делегация 17 ноября вечером покинули Сан-Франциско, завершив свою поездку для участия в Неделе лидеров экономик АТЭС в США.

ИЖВ/ВИА

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