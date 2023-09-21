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Президент Во Ван Тхыонг принял уходящего посла Лаоса

Во второй половине дня 21 сентября в Президентском дворце, принимая посла Лаоса Сенгпета Хунгбунгнуана в связи с окончанием его срока работы во Вьетнаме, президент Во Ван Тхыонг поздравил посла с успешным выполнением своих обязанностей, внесшим важный вклад в развитие великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом.
  Президент Во Ван Тхыонг принял посла Лаоса Сенгфета Хунгбунгнуанга. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
Искренне поблагодарив президента за прием, посол Сенгфет Хунгбунгнуанг выразил радость по поводу того, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама страна и народ Вьетнама добились многих важных достижений в области развития, эффективно контролировали COVID-19, восстанавливают экономику и страна становится одной из быстрорастущих стран мира. Вьетнам также берет на себя множество важных региональных и международных ролей. Посол поздравил Вьетнам с укреплением и развитием отношений сотрудничества с рядом стран, включая США, тем самым показывая растущую международную позицию и роль Вьетнама.

Посол Лаоса выразил уверенность, что Вьетнам успешно выполнит резолюцию 13-го съезда Партии и к 2045 году станет развитой страной с высоким уровнем дохода.

Посол Лаоса поблагодарил вьетнамские власти за то, что они помогали и создавали условия для успешного выполнения послом своих задач в течение прошедшего срока, подтвердил, что на любой должности он всегда будет стремиться внести свой вклад в развитие отношений между двумя странами.

Беседуя с послом Сенгфетом Хунгбунгнуангом о международной и региональной ситуации, президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что на каждом этапе своего развития Вьетнам всегда получает поддержку и помощь Партии, государства и братского народа Лаоса.

Президент Во Ван Тхыонг оценил, что великая дружба, особая солидарность и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом в последнее время всегда укреплялись, развивались и достигали существенных результатов во всех аспектах. Обе стороны поддерживают контакты на высоком уровне. Власти, населенные пункты и население двух стран регулярно взаимодействуют, обмениваются и сотрудничают.

На основе независимой, самостоятельной, многосторонней и диверсифицированной внешней политики, будучи надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества, в последнее время Вьетнам развивает сотрудничество и улучшает отношения с рядом важных партнеров в мире, тем самым способствуя развитию каждой страны, способствуя стабильности и развитию в регионе и мире.

Желая послу удачи в выполнении своих обязанностей на новой должности, президент надеется, что посол продолжит вносить больший вклад в хорошее развитие дружбы и особых отношений между двумя странами Вьетнамом и Лаосом.

ИЖВ/ВИА

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