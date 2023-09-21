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Президент Во Ван Тхыонг принял уходящего посла Лаоса
Посол Лаоса выразил уверенность, что Вьетнам успешно выполнит резолюцию 13-го съезда Партии и к 2045 году станет развитой страной с высоким уровнем дохода.
Посол Лаоса поблагодарил вьетнамские власти за то, что они помогали и создавали условия для успешного выполнения послом своих задач в течение прошедшего срока, подтвердил, что на любой должности он всегда будет стремиться внести свой вклад в развитие отношений между двумя странами.
Беседуя с послом Сенгфетом Хунгбунгнуангом о международной и региональной ситуации, президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что на каждом этапе своего развития Вьетнам всегда получает поддержку и помощь Партии, государства и братского народа Лаоса.
Президент Во Ван Тхыонг оценил, что великая дружба, особая солидарность и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом в последнее время всегда укреплялись, развивались и достигали существенных результатов во всех аспектах. Обе стороны поддерживают контакты на высоком уровне. Власти, населенные пункты и население двух стран регулярно взаимодействуют, обмениваются и сотрудничают.
На основе независимой, самостоятельной, многосторонней и диверсифицированной внешней политики, будучи надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества, в последнее время Вьетнам развивает сотрудничество и улучшает отношения с рядом важных партнеров в мире, тем самым способствуя развитию каждой страны, способствуя стабильности и развитию в регионе и мире.
Желая послу удачи в выполнении своих обязанностей на новой должности, президент надеется, что посол продолжит вносить больший вклад в хорошее развитие дружбы и особых отношений между двумя странами Вьетнамом и Лаосом.