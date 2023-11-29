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Президент Во Ван Тхыонг принял руководителей партий и группы парламентариев, близких к Вьетнаму

В рамках официального визита в Японию 28 ноября Президент Во Ван Тхыонг принял бывшего Премьер-министра, заместителя председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Асо Таро, председателя партии «Комэйто» Ямагучи Нацуо, председателя Коммунистической партии Японии Кадзуо Шии и группу парламентариев, близких к Вьетнам
  Президент Во Ван Тхыонг (справа) принимает бывшего Премьер-министра и вице-президента Либерально-демократической партии (ЛДП) Асо Таро. Фото: ВИA  
На встречах Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что вьетнамско-японские отношения подняты до всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире. Он попросил японских политиков способствовать конкретизации содержания сотрудничества между двумя странами в рамках новых отношений.

На встрече с заместителем председателя ЛДП Асо Таро Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил важный вклад г-на Асо Таро на посту Премьер-министра Японии в прошлом, а также в его нынешней роли заместителя председателя ЛДП. Президент Вьетнама пожелал, чтобы Асо Таро, с его репутацией, продолжал вносить эффективный вклад в укрепление вьетнамо-японских связей сотрудничества и отношений между ЛДП и Вьетнамом, особенно способствуя обменам между двумя партиями и законодателями, а также укрепление двусторонних экономических, торговых и инвестиционных связей.

Асо Таро также выразил желание укрепить вьетнамско-японские связи в области экономики и обмена между людьми. Он высоко оценил Вьетнам как предпочтительное направление для японских инвесторов в области изменения цепочки поставок, учитывая его привлекательность с точки зрения трудовых ресурсов и потенциального рынка.

В ходе встречи с председателем партии «Комэйто» Ямагучи Нацуо Президент Во Ван Тхыонг предложил г-ну Ямагучи Нацуо продолжать уделять внимание развитию сотрудничества между двумя странами, особенно в области обменов на высшем уровне, сотрудничества между партией «Комэйто» и Коммунистической партией Вьетнама, а также сотрудничество между населенными пунктами двух стран.

Нацуо Ямагучи, со своей стороны, подтвердил, что партия Комэйто продолжит углублять связи с Вьетнамом в ближайшем будущем, особенно в области высококачественной инфраструктуры, здравоохранения, труда и образования, в которых члены партии Комэйто занимают министерские посты и руководящие роли в кабинете министров Японии.

Встречаясь с председателем Коммунистической партии Японии Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил доверие и традиционный дух солидарности между двумя партиями, а также тесные связи и позитивный вклад председателя Кадзуо Шии в отношения с Партией, Государством и народом Вьетнама на протяжении многих лет.

Президент Вьетнама предложил Шии продолжать поддерживать и продвигать дальнейшее сотрудничество и обмены между двумя странами. Это включает в себя развитие связей между двумя коммунистическими партиями, гибкое и эффективное использование механизмов партийного обмена, обмен информацией и опытом в области партийного строительства, теории и практики строительства социализма, а также оказание помощи Вьетнаму в реализации трех стратегических прорывов, принятых 13-м всевьетнамским партийным съездом.

Кадзуо Шии пожелал активизировать обмены между двумя коммунистическими партиями, поблагодарил Вьетнам и попросил его продолжать поддерживать усилия по нераспространению ядерного оружия.

На встрече с группой парламентариев, близких к Вьетнаму Президент Во Ван Тхыонг выразил радость от новой встречи со старыми друзьями и парламентариями в рамках своего первого визита в Японию в качестве Президента.

ВИА/ИЖВ

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