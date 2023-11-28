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Президент Во Ван Тхыонг принял руководителей Альянса парламентариев японско-вьетнамской дружбы
На приеме Президент Во Ван Тхыонг предложил Председателю Никаю Тосихиро и Альянс парламентариев японско-вьетнамской дружбы продолжать уделять внимание и развивать отношения сотрудничества между законодательными органами двух стран, содействовать обмену парламентариями, молодыми лидерами и женщинами-парламентариями двух стран.
Он также призвал повысить роль парламентских организаций дружбы и активизировать сотрудничество в таких новых областях, как цифровая трансформация, зеленый переход, высокотехнологичное сельское хозяйство, образование, труд и туризм.
Подтвердив, что сотрудничество между населенными пунктами, молодежные и культурные обмены являются важными факторами, связывающими две страны, он призвал парламентариев поддержать организацию большего количества культурных фестивалей в обеих странах, а также программы обмена для молодого поколения и укрепление существенных связей между населенными пунктами, способствуя тем самым устойчивому развитию вьетнамско-японских отношений в будущем.
Со своей стороны, Председатель Никай Тосихиро, бывший Премьер-министр Суга Ёсихидэ и руководители Альянса парламентариев японско-вьетнамской дружбы подтвердили, что будут продолжать продвигать сотрудничество с Вьетнамом во всех сферах, особенно в сферах, где имеется большой потенциал для сотрудничества, таких как труд, сельское хозяйство, наука и технологии, энергетика, сотрудничество между местностями, народная дипломатия.
Они также пообещали приложить максимум усилий для продвижения проекта вьетнамо-японского университета - символа отношений сотрудничества между двумя странами.