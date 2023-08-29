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Президент Во Ван Тхыонг принял премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна

28 августа в Президентском дворце президент Во Ван Тхыонг принял премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна, находящегося с официальным визитом во Вьетнаме.
  Президент Во Ван Тхыонг принимает премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
Президент Во Ван Тхыонг приветствовал визит по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (1973 - 2023 гг.), 10-летия установления стратегического партнерства; выразил свое впечатление о сильном восстановлении экономики Сингапура после пандемии COVID-19. В то же время он выразил уверенность, что Сингапур продолжит динамично развиваться, скоро достигнет цели «Зеленого плана 2030», построит гармоничное и все более процветающее общество. По этому случаю президент Во Ван Тхыонг передал привет президенту Сингапура Халиме Якоб.

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун подтвердил, что Сингапур всегда придает большое значение стратегическому партнерству с Вьетнамом. В то же время он приветствовал прогресс двух стран в повышении отношений на новую высоту в ближайшем будущем. Премьер-министр Сингапура также сообщил об успешных результатах переговоров премьер-министров двух стран, подчеркнул, что Сингапур приветствует обновление Рамочного соглашения о соединении двух экономик, а также расширение сотрудничества в области энергетики и развития человеческих ресурсов.

Лидеры двух стран выразили удовлетворение обширным развитием двусторонних отношений со многими позитивными и существенными результатами за последние 50 лет и приветствовали содействие обменам и контактам на высоком уровне на всех уровнях, по всем каналам Партии, государства и правительства и Национального собрания, эффективную реализацию механизмов двустороннего сотрудничества, особенно Министерский механизм по соединению двух экономик, расширение зон VSIP – символ успешного экономического сотрудничества двух стран.

Помимо продвижения традиционных областей сотрудничества, два лидера также договорились развивать сотрудничество в новых областях, включая инновации, чистую энергетику, справедливый энергетический переход, цифровую трансформацию и многое другое, а также обмен инновационными талантами.

Обсуждая международные и региональные проблемы, лидеры двух стран согласились, что в контексте сложной и непредсказуемой ситуации в мире обе стороны должны продвигать схожие взгляды, продолжать координировать свои действия и поддерживать друг друга во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития, поддерживать солидарность и общую позицию АСЕАН по важным международным и региональным вопросам, включая проблему Восточного моря.

ВИА/ИЖВ

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