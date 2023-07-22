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Президент Во Ван Тхыонг принял премьер-министра Малайзии
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выразил удовлетворение первым официальным визитом во Вьетнам, выразил восхищение предыдущей борьбой Вьетнама за национальную независимость и успехами в сегодняшнем социально-экономическом развитии, подчеркнул, что Вьетнам играет важную роль в АСЕАН, и подтвердил, что Малайзия всегда придает большое значение и желает укреплять стратегическое партнерство с Вьетнамом. По этому случаю Анвар Ибрагим почтительно передал приглашение от короля Малайзии президенту Во Ван Тхыонга посетить Малайзию в подходящее время в 2023 году, когда две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений.
Лидеры двух стран выразили удовлетворение положительными и существенными результатами в отношениях между двумя странами после 50 лет установления дипломатических отношений, особенно в области трудового сотрудничества, образования и обучения, туризма, культуры и межличностных обменов, которые возобновились после пандемии COVID-19. Оба лидера приветствовали развитие отношений по партийным, государственным и правительственным каналам, усиление обмена делегациями на всех уровнях, активизацию сотрудничествао в области обороны, безопасности, экономики, торговли, инвестиций, образования и обучения, туризма, культуры, продовольственной безопасности и обмена между людьми. Премьер-министр Малайзии подчеркнул важность обмена опытом между общественно-политическими организациями и молодыми лидерами двух стран, выразил восхищение жизнью и карьерой президента Хо Ши Мина и хотел популяризировать в Малайзии сборник стихов Дяди Хо «Тюремный дневник».
Обсуждая международные и региональные вопросы, лидеры двух стран высоко оценили тесную координацию между двумя странами на региональных и международных форумах, подчеркнули важность сохранения единства и центрального положения АСЕАН, совместного строительства сильного и устойчивого сообщества АСЕАН. Президент Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам продолжать поддерживать друг друга на региональных и международных форумах, сохранять общую точку зрения АСЕАН на Восточное море и обеспечивать полное и серьезное выполнение Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), содействовать переговорам и разработать эффективный и действенный Кодекс поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).
По этому случаю президент Во Ван Тхыонг почтительно пригласил короля и королеву Малайзии посетить Вьетнам в подходящее время. Премьер-министр Малайзии поблагодарил и подчеркнул, что передаст приглашение королю и королеве Малайзии.