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Президент Во Ван Тхыонг принял премьер-министра Лаоса Сонексая Сипхадона

Во второй половине дня 6 января в президентской резиденции президент Вьетнама Во Ван Тхыонг принял премьер-министра Лаоса Сонексая Сипхадона, находящегося во Вьетнаме с официальным визитом.
  Президент Во Ван Тхыонг (слева) принимает премьер-министра Лаоса Сонексая Сипхадона. Фото: ВИА  
Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг подтвердил, что партия и государство Вьетнама всегда уделяют первоочередное внимание вьетнамско-лаосским отношениям, выразив уверенность, что данный визит во Вьетнам премьер-министра Лаоса придаст новый импульс двусторонним отношениям.

Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхадон выразил радость по поводу своего первого официального визита во Вьетнам на новой должности и дал высокую оценку состоявшемуся в апреле 2023 года официальному визиту президента Во Ван Тхыонга в Лаос.

Обе стороны договорились продолжать поддерживать визиты на высоком уровне и контакты на всех уровнях, эффективно реализовывать важные соглашения между двумя партиями, двумя странами, содействовать сотрудничеству в сферах безопасности, обороны и дипломатии, продолжать уделять внимание повышению осведомленности жителей двух стран, в частности молодого поколения, об истории тесных, верных отношений особой солидарности между Вьетнамом и Лаосом. Кроме того, стороны будут постоянно развивать сотрудничество в других областях, таких как экономика, торговля и инвестиции, образование, туризм и др.

Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что стороны должны продолжать развивать особо хорошие политические отношения, тесно координировать свои действия для эффективной реализации совместных планов и проектов, которые принесут практическую пользу народам двух стран.

ИЖВ/ВИА

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