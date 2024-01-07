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Президент Во Ван Тхыонг принял премьер-министра Лаоса Сонексая Сипхадона
Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхадон выразил радость по поводу своего первого официального визита во Вьетнам на новой должности и дал высокую оценку состоявшемуся в апреле 2023 года официальному визиту президента Во Ван Тхыонга в Лаос.
Обе стороны договорились продолжать поддерживать визиты на высоком уровне и контакты на всех уровнях, эффективно реализовывать важные соглашения между двумя партиями, двумя странами, содействовать сотрудничеству в сферах безопасности, обороны и дипломатии, продолжать уделять внимание повышению осведомленности жителей двух стран, в частности молодого поколения, об истории тесных, верных отношений особой солидарности между Вьетнамом и Лаосом. Кроме того, стороны будут постоянно развивать сотрудничество в других областях, таких как экономика, торговля и инвестиции, образование, туризм и др.
Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что стороны должны продолжать развивать особо хорошие политические отношения, тесно координировать свои действия для эффективной реализации совместных планов и проектов, которые принесут практическую пользу народам двух стран.