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Президент Во Ван Тхыонг принял премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе
Премьер-министр Энтони Альбанезе выразил удовлетворение новой встречей с президентом Во Ван Тхыонгом после недавней встречи в мае 2023 года по случаю участия в церемонии коронации британского короля, высказал свое впечатление об изменении Вьетнама после каждого визита. Премьер-министр Австралии подтвердил, что Вьетнам всегда является главным партнером Австралии в регионе, пожелал неперерывного развития сотрудничества с Вьетнамом. Он также подтвердил, что Вьетнам будет занимать приоритетное место в Экономической стратегии Юго-Восточной Азии до 2040 года, которую разрабатывает Австралия.
Лидеры двух стран выразили удовлетворение активным развитием отношений двух стран после 50 лет установления дипломатических отношений в пользу двух народов, во имя мира и стабильности в регионе и мире. Стороны договорились о дальнейшем укреплении политического доверия между двумя странами, рассматривая это как важную основу для развития двусторонних отношений на новую высоту в ближайшее время. Обе стороны были восхищены выдающимися достижениями в различных областях, особенно в области политики - иностранных дел, безопасности - обороны, экономики - торговли - инвестиций, образования и обучения, культуры, туризма и спорта, труда, науки и техники...
Премьер-министр Энтони Альбанезе сообщил, что Австралия только что приняла решение выделить Вьетнаму 105 миллионов австралийских долларов для развития сотрудничества в области реагирования на изменение климата и перехода к энергетике, университет RMIT увеличит инвестиции во Вьетнам до 250 миллионов австралийских долларов, университет Западного Сиднея будет выделять стипендии вьетнамским и региональным студентам. Премьер-министр Энтони Альбанезе также приветствовал тот факт, что вьетнамские авиалинии Vietnam Airlines и Vietjet открыли больше прямых рейсов в крупные города Австралии, что способствует развитию экономического сотрудничества, туризма и расширению межличному обмену между народами двух стран.
Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил содержательную деятельность премьер-министра Энтони Альбанезе во время визита, включая встречу с двумя женскими футбольными сборными и дегустацию вьетнамских блюд, приготовленных из арстралийских ингредиентов. По этому случаю президент попросил Австралию создать благоприятные условия для вьетнамской общины в Австралии в сохранении вьетнамского языка, традиций и культуры, открыть больше филиалов крупных университетов во Вьетнаме, вскоре реализовать пересмотренный Меморандум о взаимопонимании по программе сельскохозяйственного труда. Президент заявил, что Вьетнам готов предоставить квалифицированных рабочих в области промышленности, сельского хозяйства и услуг в Австралию и поощрял граждан Австралии к участию в Программе рабочего отпуска во Вьетнаме.
Обсуждая региональные и международные вопросы, стороны договорились и впредь поддерживать друг друга и тесно сотрудничать на региональных и международных форумах, особенно в рамках ООН, АТЭС, АСЕАН и других механизмов, возглавляемых АСЕАН. Премьер-министр Энтони Альбанезе подтвердил позицию Австралии по поддержке международного права в регионе и урегулированию споров в Восточном море мирными средствами, в соответствии с международным правом, особенно ЮНКЛОС 1982.