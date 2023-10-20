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Президент Во Ван Тхыонг принял президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
В ближайшее время президент Во Ван Тхыонг попросил АБИИ координировать и поддерживать членов, испытывающих большие потребности в капитале и технологиях, продолжать содействовать развитию инфраструктуры в Азии, уделять при том приоритетное внимание «озеленению» и повышению потенциала реагирования на изменение климата.
Во Ван Тхыонг подтвердил, что отношения сотрудничества между Вьетнамом и АБИИ постоянно развиваются. Являясь одним из членов-учредителей АБИИ, участвуя уже на стадии переговоров в разработке Устава Банка, Вьетнам всегда активно и ответственно вносил вклад в развитие и формирование роли Банка в региональной и международной арене. Президент Во Ван Тхыонг предложил, чтобы АБИИ в ближайшее время более эффективно развернул совместную деятельность.
Председатель АБИИ Цзинь Лицюнь высоко оценил позитивный вклад Вьетнама в создание АБИИ, а также в деятельность АБИИ в последнее время, подтверждая, что Вьетнам обладает большим потенциалом для устойчивого развития, обязуясь, что АБИИ увеличит поддержку государственного и частного секторов Вьетнама в доступе к источникам капитала АБИИ, особенно в области борьбы с изменениями климата и возобновляемых источников энергии.