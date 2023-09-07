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Президент Во Ван Тхыонг принял председателя Сената Японии

6 сентября в Президентском дворце президент Во Ван Тхыонг принял председателя Сената Японии Оцудзи Хидэхиса, находящегося с официальным визитом во Вьетнаме.
  Президент Во Ван Тхыонг (справа) принимает председателя Сената Японии Оцудзи Хидэхиса. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
От имени государства и народа Вьетнама президент Во Ван Тхыонг тепло приветствовал Оцудзи Хидэхиса и делегацию японских сенаторов с визитом во Вьетнам, считал, что визит будет способствовать развитию сотрудничества между Национальными собраниями двух стран, в то же время внесет важный вклад в развитие дружбы и обширного стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией.

Со своей стороны Оцудзи Хидэхиса искренне поблагодарил президента Во Ван Тхыонга за встречу, выразил честь и удовольствие вернуться с визитом во Вьетнам по случаю празднования двумя странами 50-летия установления дипломатических отношений.

Высоко оценивая традиционные и исторические отношения, Оцудзи Хидэхиса уверен, что укрепление сотрудничества во всех аспектах, включая парламентское сотрудничество, вполне уместно и необходимо в контексте того, что мир сталкивается со многими вызовами глобального масштаба.

Президент Во Ван Тхыонг рад за очень важные достижения вьетнамско-японских отношений. В области экономики, торговли, сотрудничества и инвестиций Япония всегда занимает лидирующие позиции для Вьетнама. Благодаря большому сходству обмены между людьми, образовательное, научное и культурное сотрудничество принесли много хороших результатов, способствуя укреплению взаимопонимания между двумя народами.

Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил тесное и эффективное сотрудничество между молодежью двух стран, что активно способствует развитию дружбы и широкого стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией.

В целях укрепления двусторонних отношений президент Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам и дальше укреплять контакты и обмен делегациями высокого уровня и всех уровней. Вьетнам хочет и дальше способствовать обменам между парламентариями двух стран, включая между молодыми парламентариями.

Подчеркивая веху 50-летия дипломатических отношений, 50-летия отношений АСЕАН-Япония и 15-летия отношений Япония-Меконг в 2023 году, президент Вьетнама высоко оценил вклад Японии в развитие сотрудничества с АСЕАН, который вносит позитивный вклад в мир, стабильность и развитие в регионе и во всем мире.

ИЖВ/ВИА

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