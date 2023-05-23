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Президент Во Ван Тхыонг принял Председателя партии «Единая Россия» Д. Медведева

Во второй половине дня 22 мая в Президентском дворце Президент Во Ван Тхыонг принял Председателя партии «Единая Россия», заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, который находится во Вьетнаме с официальным визитом с 21 по 23 мая 2023 г.
  Президент государства Во Ван Тхыонг принял Председателя партии «Единая Россия», заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
Приветствуя Дмитрия Медведева и высокопоставленную делегацию Российской Федерации с визитом во Вьетнаме, Президент Во Ван Тхыонг высоко оценил визит как возможность для двух сторон обсудить направления сотрудничества, в том числе сотрудничества между двумя Партиями и двумя государствами.

Выразив удовлетворение визитом во Вьетнам, Дмитрий Медведев подтвердил, что Российская Федерация придает большое значение всестороннему стратегическому партнерству с Вьетнамом. Высшее руководство Российской Федерации, партии «Единая Россия», заинтересованы в развитии отношений с Вьетнамом, считая это первоочередным приоритетным направлением в сотрудничестве с важным партнером России в регионе.

Президент Во Ван Тхыонг подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику независимости, уверенности в своих силах, многосторонности и диверсификации, всегда помнит о поддержке и помощи, которую народы бывшего Советского Союза оказали Вьетнаму в деле национального строительства и обороны, придавая большое значение всестороннему стратегическому партнерству между Вьетнамом и Россией и рассчитывая на сотрудничество с Россией для дальнейшего развития традиционной дружбы и всестороннего стратегического партнерства на благо развития двух стран, процветания двух народов.

В дружественной атмосфере Президент Во Ван Тхыонг и Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев приветствовали основные результаты сотрудничества за прошедшее время, особенно в сферах экономики – торговли, науки, образование, местное сотрудничество…

Пользуясь случаем, Президент Во Ван Тхыонг поблагодарил за то, что Россия продолжает ежегодно выделять Вьетнаму стипендии для обучения в российских учебных заведениях, считая, что 4-е заседание Вьетнамско-российской комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и технологий, запланированное на конец этого года, и впредь откроет много новых возможностей для сотрудничества в этой области.

Два лидера договорились в ближайшее время продолжать продвигать межличные обмены, в том числе между молодыми поколениями, продвигать роль ассоциаций дружбы между двумя странами, улучшить взаимопонимание, а также сохранить хорошие ценности почти 75-летних традиционных дружеских отношений.

На встрече Президент Во Ван Тхыонг выразил благодарность и предложил руководству России, правительству и партии «Единая Россия» и впредь уделять внимание и создавать благоприятные условия для интеграции вьетнамской общины в России.

По этому случаю Президент Во Ван Тхыонг также направил приветствие Президенту России Владимиру Путину.

ИЖВ/ВИА

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