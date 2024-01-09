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Президент Во Ван Тхыонг принял председателя Национального собрания Болгарии
Росен Димитров Желязков, со своей стороны, проинформировал принимающую сторону о своих успешных переговорах с председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Он пожелал, чтобы обе стороны активно использовали существующие механизмы сотрудничества, включая заседания Межправительственного комитета Вьетнам-Болгария.
Выразив желание сотрудничать с Вьетнамом в области торговли, инвестиций, национальной обороны и безопасности, он отметил, что болгарская делегация совершила рабочие поездки в несколько населенных пунктов Вьетнама и выяснила, что между населенными пунктами двух стран остается нереализованный потенциал сотрудничества, особенно в области экономики и обменов между людьми.
Он также приветствовал инициативу Вьетнама по отправке в Болгарию преподавателей вьетнамского языка.
Председатель НС Болгарии пожелал, чтобы Вьетнам послужил мостом для развития сотрудничества между Болгарией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также между АСЕАН и Европейским союзом (ЕС).
В ответ президент Во Ван Тхыонг подтвердил, что Вьетнам всегда ценит свои отношения с Болгарией. Пользуясь случаем, он поблагодарил европейскую страну за обучение тысяч вьетнамских студентов, экспертов и квалифицированных рабочих в различных областях; за поддержку Вьетнама в ратификации соглашений с ЕС, в том числе Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС незадолго до визита председателя НС Выонг Динь Хюэ в Болгарию в сентябре 2023 года; за участие в многосторонних и двусторонних механизмах и в заявке Вьетнама на место в Совете ООН по правам человека на 2023-2025 годы.
Он пожелал, чтобы обе стороны и дальше развивали внешнеполитические отношения, в том числе проводили более регулярные обмены парламентариями для обмена профессиональным опытом, а также мероприятия по обмену между населенными пунктами.
Вьетнамский лидер предложил НС Болгарии продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамских граждан, живущих и работающих в стране. Кроме того, он призвал Болгарию поддержать и продвинуть решение Европейской комиссии (ЕК) о снятии желтой карточки с вьетнамских морепродуктов.
Он также предложил продолжить сотрудничество и обмен мнениями по глобальным и региональным проблемам и призвал НС Болгарии поддержать позицию Вьетнама и АСЕАН по урегулированию споров мирными средствами в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS); обеспечение безопасности и свобод судоходства и авиации; повышать голос и призывать заинтересованные стороны полностью и серьезно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC), провести переговоры и разработать Кодекс поведения в Восточном море (COC), который будет практичным, эффективным и соответствующим международному праву.
Обе стороны договорились направить ведомства обеих стран на активную активизацию двустороннего сотрудничества в преддверии 75-й годовщины установления дипломатических отношений в 2025 году.