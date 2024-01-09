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Президент Во Ван Тхыонг принял председателя Национального собрания Болгарии

8 января во второй половине дня в Президентском дворце президент Во Ван Тхыонг принял председателя Национального собрания Республики Болгария Россена Димитрова Желязкова, находящегося с официальным визитом во Вьетнаме.
  Президент Во Ван Тхыонг (справа) и председателя Национального собрания Болгарии Росен Димитров Желязков. Фото: ВИA  
Выступая на приеме президент Во Ван Тхыонг тепло поприветствовал председателя Национального собрания (НС) Болгарии Росена Димитрова Желязкова во время его официального визита во Вьетнам в начале нового года, заявив, что поездка продемонстрировала высокий уровень политического доверия в отношениях сотрудничества между двумя странами. Он выразил уверенность, что визит придаст импульс укреплению традиционных связей между Вьетнамом и Болгарией и станет важной вехой для начала празднования 75-й годовщины основания двусторонних дипломатических отношений в 2025 году, что поднимет двусторонние отношения на новую высоту.

Росен Димитров Желязков, со своей стороны, проинформировал принимающую сторону о своих успешных переговорах с председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ. Он пожелал, чтобы обе стороны активно использовали существующие механизмы сотрудничества, включая заседания Межправительственного комитета Вьетнам-Болгария.

Выразив желание сотрудничать с Вьетнамом в области торговли, инвестиций, национальной обороны и безопасности, он отметил, что болгарская делегация совершила рабочие поездки в несколько населенных пунктов Вьетнама и выяснила, что между населенными пунктами двух стран остается нереализованный потенциал сотрудничества, особенно в области экономики и обменов между людьми.

Он также приветствовал инициативу Вьетнама по отправке в Болгарию преподавателей вьетнамского языка.

Председатель НС Болгарии пожелал, чтобы Вьетнам послужил мостом для развития сотрудничества между Болгарией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также между АСЕАН и Европейским союзом (ЕС).

В ответ президент Во Ван Тхыонг подтвердил, что Вьетнам всегда ценит свои отношения с Болгарией. Пользуясь случаем, он поблагодарил европейскую страну за обучение тысяч вьетнамских студентов, экспертов и квалифицированных рабочих в различных областях; за поддержку Вьетнама в ратификации соглашений с ЕС, в том числе Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС незадолго до визита председателя НС Выонг Динь Хюэ в Болгарию в сентябре 2023 года; за участие в многосторонних и двусторонних механизмах и в заявке Вьетнама на место в Совете ООН по правам человека на 2023-2025 годы.

Он пожелал, чтобы обе стороны и дальше развивали внешнеполитические отношения, в том числе проводили более регулярные обмены парламентариями для обмена профессиональным опытом, а также мероприятия по обмену между населенными пунктами.

Вьетнамский лидер предложил НС Болгарии продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамских граждан, живущих и работающих в стране. Кроме того, он призвал Болгарию поддержать и продвинуть решение Европейской комиссии (ЕК) о снятии желтой карточки с вьетнамских морепродуктов.

Он также предложил продолжить сотрудничество и обмен мнениями по глобальным и региональным проблемам и призвал НС Болгарии поддержать позицию Вьетнама и АСЕАН по урегулированию споров мирными средствами в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS); обеспечение безопасности и свобод судоходства и авиации; повышать голос и призывать заинтересованные стороны полностью и серьезно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC), провести переговоры и разработать Кодекс поведения в Восточном море (COC), который будет практичным, эффективным и соответствующим международному праву.

Обе стороны договорились направить ведомства обеих стран на активную активизацию двустороннего сотрудничества в преддверии 75-й годовщины установления дипломатических отношений в 2025 году.

ИЖВ/ВИА

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