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Президент Во Ван Тхыонг принял председателя Верховного Суда Российской Федерации

Во второй половине дня 19 июня в Президентском дворце Президент Государства Во Ван Тхыонг принял делегацию Верховного Суда Российской Федерации во главе с Председателем Лебедевым Вячеславом Михайловичем, которая находится в рабочим визитом во Вьетнаме.
  Президент Во Ван Тхыонг принял Председателя Верховного Суда Российской Федерации Л.Михайловича. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
Президент Во Ван Тхыонг приветствовал Л. Михайловича и делегацию Верховного Суда Российской Федерации с визитом и работой во Вьетнаме, посчитал, что визит будет способствовать хорошему сотрудничеству между судами двух стран, в то же время углубит всестороннее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Россией.

Искренне передавая письмо Президента Владимира Путина Президенту Во Ван Тхыонгу, Л. Михайлович сказал, что В. Путин подчеркнул, что давняя традиционная дружба с Вьетнамом является одним из приоритетов во внешнеполитических отношениях Российской Федерации. Россия выступает за укрепление сотрудничества с Вьетнамом во всех областях, включая приоритетные направления сотрудничества в период 2022 - 2023 гг. Россия придает большое значение и высоко оценивает результаты работы Межправительственных комитетов двух стран. В условиях сложной международной обстановки двум странам необходимо совместно расширять сотрудничество в таких областях, как нефть и газ, экономика, инвестиции, сельское хозяйство...; сотрудничество между судами и судебными органами двух стран, отметил российский гость.

Информируя об аспектах деятельности Верховного Суда Российской Федерации и содержании взаимодействия с Верховным народным судом Вьетнама, Л. Михайлович сообщил, что стороны расширили сотрудничество для повышения качества судебного рассмотрения, обеспечивая справедливость, демократию и законопослушность. Стороны договорились увеличить обмен делегациями, поддержать потенциал, повысить знания и профессиональную квалификацию судей и работников судов всех уровней.

Президент Во Ван Тхыонг поблагодарил Л. Михайловича за письмо Владимира Путина, выразил согласие с содержанием, изложенным Президентом Владимиром Путиным в письме, особенно с продвижением давней традиционной дружбы между двумя странами во всех областях, особенно в контексте нынешней сложной мировой и региональной ситуации.

Во Ван Тхыонг подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение Всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией, считая ее первоочередным приоритетным партнером. Вьетнам желает более глубоко и эффективно продвигать вьетнамско-российское сотрудничество, отвечая практическим интересам двух народов, во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.

Коснувшись успеха официального визита во Вьетнам Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в мае 2023 года, Во Ван Тхыонг заявил, что текущий визит делегации Верховного Суда Российской Федерации будет и впредь способствовать развитию двухстороннего сотрудничества.

Высоко оценив хорошие результаты сотрудничества судов двух стран, Президент Во Ван Тхыонг одобрил обмен делегациями между двумя судами, координацию в профессиональной деятельности, регулярный обмен взглядами и позициями по региональным и международным вопросам, проведение ежегодной оценки результатов сотрудничества и дополнение нового содержания сотрудничества, чтобы оно становилось все более практичным и эффективным.

Президент подчеркнул, что вьетнамские суды играют очень важную роль в реализации «Стратегии построения и совершенствования социалистического правового государства Вьетнам к 2030 году с ориентацией на 2045 год». Власти Вьетнама всегда поощряют международное сотрудничество в судебной отрасли.

Президент считает, что в ближайшее время суды двух стран продолжат укреплять сотрудничество, активно способствовать развитию каждой страны, укреплять традиционные отношения сотрудничества между двумя народами.

ВИА/ИЖВ

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