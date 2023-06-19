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Президент Во Ван Тхыонг принял председателя Верховного Суда Российской Федерации
Искренне передавая письмо Президента Владимира Путина Президенту Во Ван Тхыонгу, Л. Михайлович сказал, что В. Путин подчеркнул, что давняя традиционная дружба с Вьетнамом является одним из приоритетов во внешнеполитических отношениях Российской Федерации. Россия выступает за укрепление сотрудничества с Вьетнамом во всех областях, включая приоритетные направления сотрудничества в период 2022 - 2023 гг. Россия придает большое значение и высоко оценивает результаты работы Межправительственных комитетов двух стран. В условиях сложной международной обстановки двум странам необходимо совместно расширять сотрудничество в таких областях, как нефть и газ, экономика, инвестиции, сельское хозяйство...; сотрудничество между судами и судебными органами двух стран, отметил российский гость.
Информируя об аспектах деятельности Верховного Суда Российской Федерации и содержании взаимодействия с Верховным народным судом Вьетнама, Л. Михайлович сообщил, что стороны расширили сотрудничество для повышения качества судебного рассмотрения, обеспечивая справедливость, демократию и законопослушность. Стороны договорились увеличить обмен делегациями, поддержать потенциал, повысить знания и профессиональную квалификацию судей и работников судов всех уровней.
Президент Во Ван Тхыонг поблагодарил Л. Михайловича за письмо Владимира Путина, выразил согласие с содержанием, изложенным Президентом Владимиром Путиным в письме, особенно с продвижением давней традиционной дружбы между двумя странами во всех областях, особенно в контексте нынешней сложной мировой и региональной ситуации.
Во Ван Тхыонг подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение Всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией, считая ее первоочередным приоритетным партнером. Вьетнам желает более глубоко и эффективно продвигать вьетнамско-российское сотрудничество, отвечая практическим интересам двух народов, во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.
Коснувшись успеха официального визита во Вьетнам Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в мае 2023 года, Во Ван Тхыонг заявил, что текущий визит делегации Верховного Суда Российской Федерации будет и впредь способствовать развитию двухстороннего сотрудничества.
Высоко оценив хорошие результаты сотрудничества судов двух стран, Президент Во Ван Тхыонг одобрил обмен делегациями между двумя судами, координацию в профессиональной деятельности, регулярный обмен взглядами и позициями по региональным и международным вопросам, проведение ежегодной оценки результатов сотрудничества и дополнение нового содержания сотрудничества, чтобы оно становилось все более практичным и эффективным.
Президент подчеркнул, что вьетнамские суды играют очень важную роль в реализации «Стратегии построения и совершенствования социалистического правового государства Вьетнам к 2030 году с ориентацией на 2045 год». Власти Вьетнама всегда поощряют международное сотрудничество в судебной отрасли.
Президент считает, что в ближайшее время суды двух стран продолжат укреплять сотрудничество, активно способствовать развитию каждой страны, укреплять традиционные отношения сотрудничества между двумя народами.