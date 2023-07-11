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Президент Во Ван Тхыонг принял посла Франции Николя Варнери

В 2023 году две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений (1973-2023 гг.) и 10-летие установления Стратегического партнерства
  Президент Во Ван Тхыонг принимает посла Франции Николя Варнери. Фото: Тхонг Нят/ВИА  
Во второй половине дня 10 июля в Президентском дворце принимая уходящего посла Французской Республики Николя Варнери, президент Во Ван Тхыонг поздравил его с отличным окончанием срока полномочий и уверен, что в любой должности посол будет продолжать хорошо относиться к стране и народу Вьетнама, служить связующим мостом для решительного продвижения традиционной дружбы и стратегического партнерства Вьетнам-Франция.

Выражая честь и гордость за вклад в развитие отношений между двумя странами во время его работы во Вьетнаме, Николь Варнери сказал, что Франция выступает за активное развитие отношений с Вьетнамом во всех областях, как на двусторонней основе, так и на региональных и международных форумах. В условиях сложных мировых событий, особенно пандемии COVID-19, Вьетнам и Франция по-прежнему поддерживают отношения эффективного сотрудничества.

В 2023 году две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений (1973-2023 гг.) и 10-летие установления Стратегического партнерства, посол сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон желает в ближайшее время встретиться с президентом Во Ван Тхыонг для обмена и укрепления всестороннего сотрудничества между двумя странами, особенно в политике, дипломатии, экономике, торговле, инвестициях, образовании, здравоохранении, энергетике и реагировании на угрозы изменения климата, потому что Вьетнам является одной из стран, наиболее сильно пострадавших в этой области.

Франция также готова сотрудничать с Вьетнамом для сохранения французского культурного и архитектурного наследия, особенно моста Лонгбиен – символа столицы Ханоя на протяжении многих лет.

Президент Во Ван Тхыонг согласился с предложениями посла по развитию сотрудничества.

В целях укрепления отношений между двумя странами в ближайшее время Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам продолжать развивать контакты, обмены и визиты высших руководителей. Через посла президент почтительно направил приглашение президенту Эммануэлю Макрону посетить Вьетнам в подходящее время.

Президент предложил обеим сторонам содействовать обмену делегациями на местном уровне, способствовать дальнейшему обмену между людьми, тем самым углубляя традиционную дружбу между двумя народами.

Он отметил, что Вьетнам приветствует программы и проекты сотрудничества предприятий двух стран, надеется, что Франция вскоре ратифицирует Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), чтобы оптимизировать потенциал двустороннего сотрудничества.

Высоко оценивая позицию Франции по вопросу Восточного моря, президент Во Ван Тхыонг выразил надежду, что Франция и впредь будет поддерживать позиции АСЕАН и Вьетнама по обеспечению безопасности и свободы авиации и судоходства в Восточном море и разрешения споров мирными способами на основе международного права, включая ЮНКЛОС 1982 г.

ВИА/ИЖВ

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