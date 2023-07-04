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Президент Во Ван Тхыонг принял посла-главу Представительства ЕС

Во второй половине дня 3 июля в Президентском дворце президент государства Во Ван Тхыонг принял г-на Джорджио Алиберти, посла, главу Представительства Европейского союза (ЕС) во Вьетнаме, чтобы попрощаться с ним в связи с окончанием его полномочий во Вьетнаме.
Президент Во Ван Тхыонг принял посла, главу делегации Европейского Союза Джорджио Алиберти. Фото: Тхонг Нят/ВИА
Президент поздравил посла с успешным завершением срока его работы во Вьетнаме, что способствовало углублению дружбы и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и ЕС. Президент считает, что в своей новой должности посол продолжит способствовать развитию хороших отношений между Вьетнамом и ЕС.

Искренне поблагодарив президента за встречу, Джорджио Алиберти выразил удовлетворение тем, что внес позитивный вклад в развитие двусторонних отношений в контексте больших изменений в мире, особенно во время пандемии. Посол выразил впечатление, что Вьетнам поддержал ЕС медицинскими масками, а ЕС поддержал Вьетнам вакциной против COVID-19.

Посол подчеркнул, что важной вехой последнего срока стало подписание Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским Союзом (EVFTA), которое принесло пользу обеим сторонам. В результате экспорт Вьетнама в ЕС вырос положительно. Что касается Соглашения о защите инвестиций (EVIPA), ЕС продолжает подталкивать страны-члены к скорейшей ратификации этого Соглашения.

Информировав, что ЕС прилагает совместные усилия с Вьетнамом для решения проблемы незаконного, необъявленного и нерегулируемого (ННН) рыболовства, Джорджио Алиберти оценил, что Вьетнам пока находится на правильном пути, сделав улучшение в этой области.

Посол Джорджио Алиберти также был рад тому, что Вьетнам и ЕС активно сотрудничают в области «зеленой трансформации», высоко оценил приверженность Вьетнама достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, и это привлекает бизнес ЕС.

Президент Во Ван Тхыонг с удовлетворением сообщил, что на недавних встречах с высшим руководством стран ЕС лидеры заявили, что предприятия ЕС ценят открытую инвестиционную среду Вьетнама, и Вьетнам продолжает свои усилия в этой области. Ссылаясь на то, что в последнее время в ЕС принято множество постановлений по повышению стандартов «зеленых и чистых» для импортных товаров, в том числе вьетнамских, Во Ван Тхыонг подтвердил, что вьетнамские предприятия также активно соблюдают эти требования. Вьетнам также прилагает большие усилия для выполнения своего обязательства по сокращению чистых выбросов до нуля к 2050 году.

Он сказал, что в последнее время Вьетнам очень серьезно относился к выполнению правил и рекомендаций, стремясь обеспечить условия для того, чтобы ЕС снял желтую карточку ННН, президент выразил надежду, что ЕС должным образом и в полной мере оценит усилия вьетнамских жителей и властей в этом усилии.

В беседе с послом о сфере прав человека во Вьетнаме президент Во Ван Тхыонг заявил, что Вьетнам всегда придает большое значение правам человека. С тех пор, как президент Хо Ши Мин прочитал Декларацию Независимости, положившую начало Демократической Республике Вьетнам (1945 г.), ныне Социалистической Республике Вьетнам, Вьетнам всегда стремился к осуществлению, гарантии на самом высоком уровне прав человека. Конституция 2013 года полностью закрепляет права человека, и в настоящее время Вьетнам прилагает усилия и настойчиво реализует эти конституционные права. Президент подтвердил, что Вьетнам с большим уважением относится к иностранным общественно-политическим и неправительственным организациям, содействует и поощряет их деятельность во Вьетнаме

ИЖВ/ВИА

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