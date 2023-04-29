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Президент Во Ван Тхыонг принял посла Великобритании
Глава государства сообщил, что по приглашению британской королевской семьи он примет участие в церемонии коронации короля Карла III. Король Карл III является активным сторонником Вьетнамско-британского стратегического партнерства.
Посол Иэн Фрю поблагодарил президента Во Ван Тхыонга за то, что он нашел время для встречи, выразил честь и радость в связи с предстоящим посещением президента Вьетнама церемонии коронации Карла III. Это событие особенно значимо в контексте того, что в 2023 году две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений.
Отметив, что всегда получал активное содействие со стороны дипломатических миссий Вьетнама, посол Иэн Фрю добавил, что обе стороны тесно координируют свои действия по организации мероприятий по случаю 50-летия установления дипломатических отношений. Иэн Фрю также выразил благодарность Вьетнаму за поддержку и активную поддержку Великобритании в переговорном процессе о присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), считая это важным шагом для более глубокого участия Великобритании в Тихоокеанском экономическом регионе, дальнейшего развития сотрудничества с Вьетнамом во всех областях, особенно увеличении товарооборота в двусторонней торговли.
Что касается энергетического перехода - сильную сторону Великобритании, посол сказал, что Великобритания готова предоставить финансовую и аппаратную поддержку Вьетнаму для выполнения его обязательств на COP26.
Соглашаясь с предложениями посла о сотрудничестве, президент Во Ван Тхыонг выразил удовлетворение активным развитием вьетнамско-британского стратегического партнерства. В 2020 г. обе стороны опубликовали Совместное заявление по случаю 10-летия установления Стратегического партнерства (2010-2020 гг.), направляясь к обновлению отношений до более высокого уровня в ближайшем будущем.
В 2023 году, когда две страны будут отмечать 50-летие установления дипломатических отношений, президент предложил обеим сторонам продолжать пользоваться обязательствами Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (UKVFTA) чтобы усилить торговлю - инвестицию, способствуя восстановлению экономики после пандемии.
Президент подчеркнул, что Вьетнам высоко ценит роль Великобритании как одной из ведущих стран мира в исследованиях и разработке решений для предотвращения и борьбы с пандемией COVID-19. Он надеется, что Великобритания продолжит помогать Вьетнаму улучшать возможности здравоохранения, развивать фармацевтическую промышленность и помогать Вьетнаму в создании устойчивой системы здравоохранения.
Президент также предложил сторонам и дальше развивать сотрудничество в сфере образования и обучения.
Президент также согласился с предложением посла об укреплении сотрудничества между двумя странами в сфере обороны и безопасности, чтобы способствовать миру и процветанию в регионе и мире.
Президент поздравил Великобританию с завершением переговоров о присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), уверен, что это будет важной предпосылкой для двух стран для развития сотрудничества в области торговли и инвестиций и развития экономических связей на региональном уровне.
Президент подтвердил, что соответствующие ведомства во Вьетнаме будут активно сотрудничать с послом в совместных усилиях, направленных на то, чтобы отношения сотрудничества между двумя странами в будущем развивались лучше.