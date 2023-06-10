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Президент Во Ван Тхыонг принял посла Болгарии
Маринела Петкова поблагодарила президента Во Ван Тхыонга за то, что он нашел время для встречи, поблагодарила вьетнамские власти за создание благоприятных условий для успешного выполнения Послом своих задач, подтверждая, что Болгария всегда придает большое значение традиционным отношениям дружбы и желает развивать многогранное сотрудничество с Вьетнамом. Посол сказал, что за время своей работы она узнала и прочувствовала много хорошего о стране и народе Вьетнама, тем самым открыв возможности для сотрудничества между двумя странами.
Напоминая визит вице-президента Во Тхи Ань Суан в Болгарию в 2021 году, посол сказала, что этот визит показал пожелание высших руководителей двух стран укреплять и развивать двусторонние отношения. По этому случаю Посол передала Президенту Во Ван Тхыонгу приглашение посетить Болгарию от Президента Болгарии.
Президент Во Ван Тхыонг поблагодарил Президента Болгарии за приглашение. Через посла Президент направил Президенту Болгарии приглашение посетить Вьетнам в ближайшее время. Опираясь на традиционную дружбу и давние отношения, Во Ван Тхыонг выразил уверенность, что вьетнамско-болгарские отношения будут развиваться еще лучше в будущем. Президент предложил в ближайшее время усилить контактную деятельность на всех уровнях, которая послужит основой для развития сотрудничества во всех областях.
Двусторонние торговые отношения сильно выросли за последнее время, однако президент сказал, что результаты несоизмеримы с возможностями и желаниями двух стран. Президент предложил сторонам в ближайшее время провести 24-е заседание Вьетнамско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научному сотрудничеству в 2023 году, предложил Болгарии в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций ЕС-Вьетнам (EVIPA), тем самым создавать условия для более активного участия бизнес-сообщества и инвесторов ЕС, Болгарии и Вьетнама на рынках друг друга. Обе стороны должны продолжать сотрудничать и поддерживать друг друга на международных форумах, он заключил.
Высоко оценив создание Болгарией благоприятных условий для проживания, учебы и работы вьетнамцев в Болгарии, президент Во Ван Тхыонг предложил обеим сторонам содействовать межличному обмену, особенно способствовать более тесному сотрудничеству в области туризма, привлекать больше болгарских туристов во Вьетнам. Пользуясь случаем, президент Во Ван Тхыонг поблагодарил Болгарию за многолетнюю помощь Вьетнаму в подготовке многих высококвалифицированных кадров, тем самым активно способствуя укреплению отношений между двумя странами.