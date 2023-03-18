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Президент Во Ван Тхыонг принял посла Австралии
Вьетнам поблагодарил Австралию как второго по величине донора вакцины, предоставив Вьетнаму 26,4 миллиона доз вакцины против COVID-19, тем самым способствуя борьбе с эпидемией и быстрому экономическому восстановлению.
Искренне поблагодарив президента за прием, посол Эндрю Голедзиновский выразил уверенность в доброй дружбе и сотрудничестве между двумя странами, предложил продолжить развитие сотрудничества в сферах поддержания мира, обороны и безопасности. Наряду с этим дву стороны укрепляют сотрудничество в области подготовки кадров, борьбы с изменением климата и использования возобновляемых источников энергии.
Посол выразил желание укреплять сотрудничество между двумя странами в области разработки полезных ископаемых, тем самым способствуя росту двусторонней торговли.
Соглашаясь с мнением посла, президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что Вьетнам всегда придает большое значение развитию дружбы и стратегического партнерства с Австралией – давним традиционным партнером Вьетнама и всеобъемлющим стратегическим партнером АСЕАНа. Двухсторонние отношения стали более крепкими и глубокими, в которых были достигнуты выдающиеся результаты. Две страны регулярно обмениваются делегациями и поддерживают контакты на высоком уровне даже во время пандемии COVID-19 в гибких и подходящих формах, что способствует укреплению политической дружбы и доверия.
В настоящее время двусторонний товарооборот превысил 10 млрд долларов США, достигнув 16,1 млрд долларов США в 2022 г. С 579 инвестиционными проектами с общим инвестиционным капиталом почти 1,98 млрд долларов США Австралия занимает 20-е место из 139 стран и территорий – инвесторов во Вьетнаме. Хорошая новость заключается в том, что ряд вьетнамских предприятий инвестирует в Австралию.
В 2022-2023 финансовом году Австралия увеличила ОПР для Вьетнама на 18%.
Многие австралийские учебные заведения, как университет RMIT, очень эффективно работают во Вьетнаме. Недавно созданный Вьетнамско-австралийский центр при Национальной политической академии имени Хо Ши Мина также вносит свой вклад в подготовку вьетнамских управляющих кадров.