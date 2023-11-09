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Президент Во Ван Тхыонг принял новых послов Лаоса и Венесуэлы
Посол Хуан Карлос Фернандес Хуарес согласился с дальнейшим расширением двустороннего сотрудничества между Вьетнамом и Венесуэлой. Он выразил надежду на то, что Межправительственная комиссия двух стран будет активно координировать действия и эффективно осуществлять меры по содействию сотрудничеству.
В ходе приема посла Лаоса Кхамфао Эрнтаван, Президент государства Во Ван Тхыонг поздравил свою гостью с назначением послом Лаоса во Вьетнаме и выразил уверенность в том, что Эрнтхаван, учитывая ее чувства и связи с Вьетнамом, будет хорошо выполнять свои задачи, внося существенный вклад в развитие великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами.
Президент государства подтвердил, что отношения между Вьетнамом и Лаосом – это отношения великой дружбы и особой солидарности, которые установлены и развиваются высокопоставленными руководителями двух стран, являются бесценным общим достоянием двух народов. Президент Во Ван Тхыонг подчеркнул, что обе стороны будут стремиться углублять великую дружбу и всеобъемлющее сотрудничество между двумя Партиями, двумя Государствами и двумя народами.
По его словам, поскольку 2024 год имеет большое значение для Лаоса, который будет председательствовать в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Межпарламентской ассамблее АСЕАН (AIPA), соответствующие ведомства Вьетнама будут активно поддерживать посла, помогая ей выполнять свои обязанности.
Посол Кхамфао Эрнтаван подтвердила, что она сделает все возможное для развития отношений великой дружбы, особой солидарности и всеобъемлющего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом в более всестороннем и эффективном направлении.